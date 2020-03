GTA Online come Tron: arriva la moto futuristica Nagasaki Shotaro

L'immancabile aggiornamento settimanale di GTA Online ha portato con sé una moto futuristica chiamata Nagasaki Shotaro, che sembra essere uscita dall'universo di Tron.

"Illumina la notte più buia con la velocissima Nagasaki Shotaro. La Shotaro ha abbastanza energia da illuminare tutta Los Santos e l'aspetto di un prototipo da esposizione, per un'esperienza di guida davvero stellare", si legge nella descrizione. Per l'occasione, dal 12 al 18 marzo è possibile ottenere GTA$ e RP tripli giocando a Scia mortale. Con la scia lasciata dalla moto è possibile ridurre a brandelli gli avversari, ma bisogna anche saper gestire il potenziamento Trance per rallentare la corsa quando si rischia di finire male. Ovviamente, ci sono a disposizione anche i potenziamenti Turbo e Salta. La Nagasaki Shotaro rappresenta anche il primo premio della ruota fortunata al Casino & Resort Diamond.

Questa settimana Rockstar ha inoltre preparato degli incentivi per l'MC: sono previsti il 40% di sconto sugli stabilimenti illegali dell'MC e relativi miglioramenti, e il 35% di sconto sull'officina personale della clubhouse. In Lotta tra business è invece possibile ottenere GTA$ e RP tripli.

Fino al 31 marzo, sono previsti anche tanti vantaggi per i membri Twitch Prime. I membri che hanno collegato il proprio account al Social Club di Rockstar Games riceveranno 1 milione di GTA$ sul proprio conto presso la Maze Bank entro 72 ore. Possono inoltre ricevere gratis la sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay grazie a un rimborso completo e ottenere uno sconto dell'80% su Pegassi Tempesta e Vapid FMJ.