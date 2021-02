GTA Online: come vendere o permutare una casa di proprietà

In questi mesi GTA Online ha segnato un nuovo record di giocatori e forse molti di voi non sanno che guadagnare denaro serve anche ad acquistare nuova proprietà. Cosa fare quando raggiungete il limite massimo di 6 case? Semplice, potete venderne una utilizzando la funzione permuta.

Per rivendere una proprietà in GTA Online dovrete utilizzare la funzione di permuta: essa vi permette di liberarvi della casa che non volete più, acquistandone una nuova. Questo è l'unico modo che avete per eliminare dalla lista dei vostri possedimenti una casa che non avete intenzione di tenere; non potete, sfortunatamente, venderla per riprendervi il denaro guadagnato con fatica, ma dovete comprare un nuovo appartamento per rimpiazzare quello vecchio.

Per farlo, vi basterà accedere allo smartphone del vostro personaggio in gioco, premendo la freccia direzionale su (console) o la rotella centrale del mouse se giocate da PC. Nella schermata che si aprirà, selezionate l'icona del browser Internet e poi la voce Finanze e Servizi. Successivamente, accedete al sito dell'agenzia immobiliare dinasty8.realestate.com: qui potrete visualizzare la lista delle case disponibili per l'acquisto, con tanto di cartina geografica che vi aiuta a scegliere quella che preferite in base alla posizione.

Quando avrete scelto quella che preferite, dal menu a sinistra sotto l'immagine della casa scegliete l'opzione di Acquisto; selezionate la voce Ottieni Indicazioni per impostare un segnalino sulla mappa che vi consentirà di raggiungere l'immobile per osservarlo meglio e acquistarlo, interagendo col cartellone di vendita all'esterno.

Nel riquadro in alto a sinistra selezionate importo per visualizzare la lista dei vostri appartamenti, che potrete vendere in permuta per acquistare quello nuovo. Riceverete un avviso a schermo, al quale dovete rispondere positivamente per liberarvi della casa che non volete più e ottenere quella nuova a un prezzo inferiore!