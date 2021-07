GTA Online comincia a rimuovere i Job per far posto ai futuri aggiornamenti

Nelle scorse ore è arrivato puntuale un nuovo aggiornamento di GTA Online, che ha portato con sé nuovi contenuti e tanti bonus per i criminali virtuali di Los Santos. Inaspettata, tuttavia, è arrivata anche la notizia della rimozione dei Job. Procediamo con ordine.

In GTA Online, innanzitutto, sono state aggiunte sette nuove Sopravvivenze: per celebrare l'evento, i giocatori riceveranno il doppio dei GTA$ e dei punti RP partecipando ad una qualsiasi delle Sopravvivenze. Completando tutte e sette le nuove attività, otterranno anche un lauto bonus di 100.000 GTA$. In aggiunta a ciò, segnaliamo che gli eventi Freemode e le Sfide Freemode frutteranno il triplo delle ricompense fino al 19 luglio, mentre il completamento di una delle Esportazioni di veicoli di Simeon Yetarian verrà ricompensato con gli occhiali in versione Tramonto sfumato (vedi in basso). Il veicolo da primo premio del Casinò è il Vapid Retinue Mk II, inoltre ci sono sconti del 40% sull'acquisto dei garage.

In mezzo a tante aggiunte, figura anche un avvertimento da parte di Rockstar Games, la quale ha annunciato che a partire da questa settimana inizierà a rimuovere le Attività Individuali (Job), per poter introdurre nuovi aggiornamenti. Si tratta di attività come corse, deathmatch e missioni che i giocatori possono avviare dal loro cellulare in-game. La compagnia non ha svelato nel dettaglio quali Job andranno incontro a tale destino, ma da una rapida verifica emerge che è già stata rimossa la Modalità Competizione Caccia al Bombushka, che venne introdotta nel settembre del 2017 sulla scia dell'aggiornamento Smuggler's Run. Non si tratta, tuttavia, di un addio definitivo: Rockstar ha specificato che le attività rimosse "saranno disponibili a rotazione di aggiornamento in aggiornamento".

Ne approfittiamo per ricordarvi che a dicembre chiuderanno i server di GTA Online su PS3 e Xbox 360.