GTA Online, annunciato il nuovo Story Update: arriva Los Santos Drugs War

Con un nuovo post pubblicato sul blog del gioco, Rockstar Games ha confermato la data di lancio di Los Santos Drug Wars, un nuovo Story Update dedicato a GTA Online che sarà diviso in due parti separate.

Esattamente come avevano anticipato i rumor, Rockstar ha confezionato un nuovo aggiornamento di GTA Online in arrivo il 13 dicembre su tutte le piattaforme.

Dirigiti a Blaine County e unisciti al vecchio amico Nervous Ron e a una nuova banda di disadattati fuori dallo Stato in una missione per lasciare il segno nel commercio di sostanze psichedeliche di Los Santos. Combatti un'improbabile coalizione di ricchi hippy e motociclisti dal grilletto facile mentre prepari potenti allucinogeni - in complessi laboratori o con il tuo enorme set di chimica - nel capitolo di apertura di un nuovo e Story Update in due parti per GTA Online.

Attenzione: Los Santos Drug Wars contiene una serie di incredibili effetti collaterali, tra cui una nuova attività commerciale da gestire, nuovi veicoli e missioni e upgrade. E questa è solo la prima dose: preparati per molti altri eventi entusiasmanti, tra cui alcuni allegri dirottamenti, aggiornamenti significativi della storia e del gameplay e molto altro ancora.

Un corposo aggiornamento, quindi, che andrà ad approfondire il comparto narrativo del gioco e introdurrà novità di gameplay. Stando a quanto scoperto dai dataminer, però, l'update dovrebbe introdurre anche il Ray Tracing su PS5 e Xbox Series X.