GTA Online: Declasse Scramjet e modalità Velocità Esplosiva ora disponibili

Rockstar ha annunciato che è disponibile il nuovo aggiornamento di GTA Online: a partire da ora sono disponibili la vettura Declasse Scramjet e la modalità Velocità Esplosiva, insieme a una serie di bonus per il completamento delle varie attività.

Quelle sinuose linee ribassate nascondono l'insospettabile capacità di decollare in verticale come neanche un'Hydra e di sfrecciare tra gli edifici all'attivazione del turbo con una prepotenza che la Rocket Voltic neanche si sogna. Il tutto con la semplice pressione di un pulsante. Adesso che conosci il suo segreto, come puoi resisterle? La Declasse Scramjet è ora disponibile da Warstock Cache & Carry.

Dalla BF Ramp Buggy, in grado di spazzar via il traffico, alla velocissima Dewbauchee Vagner, sfrutta il 30% di sconto su questi veicoli adorati dai fan:

Dewbauchee Vagner – 30% di sconto

Truffade Nero – 30% di sconto

Progen GP1 – 30% di sconto

Vapid Flash GT – 30% di sconto

Limousine Benefactor con torretta – 30% di sconto

BF Ramp Buggy – 30% di sconto (prezzo normale e speciale)

Vapid Caracara – 30% di sconto

Vomita una pioggia di fuoco dall'alto con il Mammoth Avenger o proietta un'ombra inquietante con il gigantesco bombardiere Volatol! Ottieni fino al 40% di sconto con le seguenti offerte:

Mammoth Avenger – 40% di sconto

Buckingham Akula – 40% di sconto (prezzo normale e speciale)

Mammoth Hydra – 30% di sconto (prezzo normale e speciale)

Western Rogue – 30% di sconto (prezzo normale e speciale)

Volatol – 30% di sconto (prezzo normale e speciale)

Nagasaki Havok – 30% di sconto (prezzo normale e speciale)

Buckingham SuperVolito – 30% di sconto

Buckingham SuperVolito Carbon – 30% di sconto

Il traguardo è ancora lontano, le Scramjet si schiantano ai lati della tua MTL Dune come fosse l'ora di punta, i tuoi compagni di squadra nelle loro Vigilante sono bloccati e il tachimetro è stato collegato a degli esplosivi. Può significare solo una cosa: Velocità esplosiva è tornata su GTA Online, ma con una marcia in più.

Velocità esplosiva (Remix) sfida un Trafficante a raggiungere una certa velocità e mantenerla lungo l'intero tragitto fino alla zona di disattivazione per impedire l'esplosione di una bomba. Se il Trafficante scende sotto la velocità minima per troppo tempo, il round giunge a una conclusione rapida ed esplosiva. Gli Aggressori fanno tutto il possibile per fermare il Trafficante, mentre una squadra di Difensori deve proteggerlo a tutti i costi.

Nelle prossime settimane rilasceremo altre tre classiche modalità Competizione per GTA Online, ognuna remixata, ripensata e aggiornata per offrire un divertimento sempre nuovo. Prova la nuova modalità Velocità esplosiva (Remix) questa settimana e ottieni GTA$ e RP doppi.

Celebra il nuovo remix di Velocità esplosiva sfoggiando la livrea Mimetica da caccia per Mammoth Avenger e Buckingham Akula. Accedi a GTA Online in qualsiasi momento prima del 28 agosto per sbloccare gratuitamente la livrea in tutte le officine.

Mentre la guida violenta paga ricchi dividendi con GTA$ e RP doppi nella nuova modalità Competizione Velocità esplosiva (Remix), i proprietari di night club possono avvalersi di un incremento doppio della popolarità quando promuovono il loro locale attraverso le missioni di gestione dei night club.