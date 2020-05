GTA Online: denaro gratis e armi laser in offerta tra le novità della settimana

Continua ad evolversi costantemente il giocatissimo e vendutissimo Grand Theft Auto Online, modalità multiplayer di GTA V. Nel corso dei prossimi giorni, i giocatori del titolo potranno approfittare di una serie di bonus XP e di forti sconti per l'acquisto di armi, veicoli e tanto altro.

Per contrastare le bizzarre invasioni aliene di GTA Online, potreste ad esempio usufruire dello sconto del 40% su armi laser come l’Up-n-Atomizer, l’Empia devastatrice e il Fabbricavedove. Gli amanti dei locali notturni possono invece guardare gli spettacoli dei night club con uno sconto del 40%. Se siete in cerca di ricompense extra, vi suggeriamo di approfittare del bonus GTA$ e RP tripli in tutte le modalità Lotte tra business. Attraverso la Serie di Sfide sfrenate a San Andreas si potranno invece ottenere ricompense doppie, le quali resteranno attive fino al prossimo mercoledì 6 maggio 2020. Sempre fino a mercoledì potrete completare una qualsiasi vendita di carichi speciali ricavando il doppio di GTA$ e RP. I giocatori che vogliono provare la fortuna possono poi fare una capatina al Casinò e Resort Diamond per fare un giro alla ruota della fortuna: tra le ricompense possibili della settimana non ci sono solo denaro, abiti ed esperienza ma anche una fiammante Pegassi Reaper.

Dedicato a tutti gli utenti è invece il bonus di 500.000 GTA$, che verrà elargito a tutti i giocatori che effettueranno i login ai server di gioco nei prossimi giorni e che arriverà sul loro conto presso la Maze Bank entro i prossimi 7 giorni. Se infine siete utenti Twitch Prime, potete ricevere un rimborso totale per l'acquisto della sala giochi di Pixel Pete, di uno sconto dell'80% sull'hypercar Pfister 811 e del 60% sul pick-up Declasse Drift Yosemite.