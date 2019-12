GTA Online, Destiny 2 e il Rotocalco Videoludico 7 Giorni in diretta su Twitch oggi

A Natale sono tutti più buoni, giusto? Sbagliato! Perlomeno non lo siamo noi, che oggi in diretta su Twitch dalle 17 cercheremo di rapinare il Casinò Diamond su GTA Online. E questa è solo la prima parte del programma di oggi sul nostro canale, per cui siamo sicuri di offrirvi più di un motivo per restare a casa.

Come detto infatti si parte con GTA Online alle 17 (a proposito, c'è chi ha visto indizi su GTA 6 in GTA Online), ma non si può mica vivere di rapine per sempre: ecco dunque che alle 20 è ora di rilassarsi con qualche chiacchiera videoludica. Lo faremo nel nostro Rotocalco 7 Giorni.

Ma non sarebbe una giornata degna di questo nome, se prima della sua conclusione non abbiamo sfogato lo stress sparando a qualsiasi cosa si muova (beh... più o meno) su Destiny 2 insieme al nostro GiornoGaming. Appuntamento dunque alle 21, pronti a far danni.

Ricapitolando:

Giovedì 19 dicembre

Ore 17:00 - GTA Online: Colpo al Casinò Diamond

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Destiny 2 feat GiornoGaming

Per partecipare alle nostre dirette basta iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it, ma potete trovare tutte le nostre live anche in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand. Vi aspettiamo!