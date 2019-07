GTA Online Diamond Casinò: come ospitare le missioni e ottenere la livrea Enus Paragon R

Ospitando tutte e sei le missioni dell'aggiornamento Diamond Casinò & Resort di GTA Online è possibile ottenere delle ricompense extra. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per sbloccarle.

Di seguito vi spieghiamo come ospitare le missioni del nuovo aggiornamento Diamond Casinò & Resort di GTA Online, in modo da sbloccare le relative ricompense esclusive.

Come ospitare le missioni in GTA Online Diamond Casinò & Resort

Sfortunatamente, non esiste un modo garantito per ospitare immediatamente le missioni del casinò in GTA Online. Per provare a ospitare una missione del casinò, dovete seguire questa procedura fino a quando non verrete scelti come host:

Avvicinatevi al segnalino della missione nel casinò

Premete il tasto direzionale destro su console, o E su PC per avviare la missione

Attendete il caricamento della lobby e verificate se siete contrassegnati come host

In caso contrario, uscite dalla lobby e tornate al casinò

Ripetete questi passaggi fino a quando non verrete assegnati come host

Come host, potete quindi scegliere le vostre impostazioni e confermare

Inizierà quindi il matchmaking e potrete inviare inviti per accelerarlo

Non c'è garanzia di quanto tempo ci vorrà prima che possiate ospitare missioni del casinò in GTA Online, ma almeno il processo è abbastanza rapido e facilmente ripetibile fino a quando non verrete scelti come host.

Quali sono le ricompense?

Completando tutte e sei le missioni del casinò sbloccherete livree esclusive per alcune delle nuove vetture da casinò (a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere i veicoli di Diamond Casinò). Completandole tutte per la prima volta sbloccherete un'esclusiva livrea da corsa per il veicolo Annis S80RR, ma se le ospiterete tutte con successo riuscirete a guadagnare anche un'esclusiva livrea tigrata per l'Enus Paragon R (potete vederla nell'immagine riportata in basso).

Se avete bisogno di altri consigli per sbloccare le ricompense di GTA Online, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come fare soldi nel Diamond Casinò.