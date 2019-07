GTA Online Diamond Casinò: come fare soldi (fiche) e diventare milionari

Se volete fare soldi in GTA Online, il nuovo Diamond Casinò è il luogo ideale in cui farlo. In questa mini-guida vi parliamo di tutte le attività del Casinò in cui è possibile guadagnare soldi (fiche), spiegandovi come sfruttarle al meglio per diventare milionari nel gioco.

Di seguito vi parliamo di tutte le attività nelle quali è possibile guadagnare soldi (fiche) in GTA Online: Diamond Casinò & Resort, dandovi alcuni consigli per vincere e gonfiare le vostre tasche.

Ruota della Fortuna

La Ruota della fortuna si trova al piano del casinò vicino al servizio di cassa, e potrete girarla una volta al giorno per vincere un premio casuale. I premi disponibili sono i seguenti (a destra indichiamo le probabilità di ottenerli).

Podio veicolo: 1 su 20

Sconto veicolo: 1 su 20

Premio misterioso: 1 su 20

Abbigliamento: 4 su 20

Fiche: 4 su 20

Contanti: 4 su 20

Punti RP: 5 su 20

Slot machine

Troverete slot machine sparse per tutto il casinò. Queste accettano scommesse minime da 5 a 500 fiche, che possono essere aumentate fino a una puntata massima di cinque volte superiore. Non c'è nessun tipo di abilità coinvolta nelle slote machine, dato che l'esito del gioco dipenderà solo dalla vostra fortuna. Non vi rimane dunque che fare la vostra puntata e sperare per il meglio.

Corse di cavalli

Al casinò potete scommettere sulle corse di cavalli virtuali, sia in un evento singolo che in quello collettivo che si svolge ogni 5 minuti con gli altri giocatori nella vostra sessione. Ad ogni modo, scegliete un cavallo e fate la vostra scommessa da uno dei terminali: sullo schermo verrà visualizzato il potenziale importo che potrete vincere se il vostro cavallo vincerà la gara. Più un cavallo sarà favorito per la vittoria, minore sarà l'importo vinto nella scommessa. Viceversa, se amate il rischio, potete puntare su un cavallo meno favorito ma con una quota più alta, in modo da provare a vincere un premio più sostanzioso.

Roulette

Nella roulette potete piazzare scommesse su singoli numeri, rosso o nero, pari o dispari, o su una serie di risultati mettendo le vostre fiche sulle linee tra i numeri o alla fine delle righe. Potete effettuare un massimo di 10 puntate individuali, fino alla puntata massima per il tavolo.

Poker a tre carte

Il Poker a tre carte è probabilmente il più complesso dei giochi da tavolo disponibili nel casinò, dato che ci sono due tipi di scommesse che potete puntare per ogni mano distribuita. La prima è la puntata Ante, dove si va testa a testa con il banco per provare a battere la mano. Dopo aver visto le vostre carte, potete passare o aggiungere una scommessa di gioco uguale alla vostra scommessa Ante per vedere le carte del banco e determinare chi ha vinto.

La seconda è la scommessa Pair Plus, una scommessa con pagamenti basati sulla qualità della vostra mano. Potete scegliere se giocare una o entrambe le scommesse per ogni mano, quindi vale la pena sperimentare per vedere quale approccio preferite.

Blackjack

I giochi da tavolo al casinò non sarebbero completi senza il Blackjack. Cercate di avvicinarvi il ​​più possibile a 21 con le vostre carte, sperando che il banco sfori da solo o rimanga su un totale inferiore alla vostra mano. Le solite opzioni sono disponibili per dividere inizialmente la vostra mano se le prime due carte sono uguali, o per raddoppiare la vostra scommessa e ricevere solo un'altra carta, anche se non potrete acquistare l'assicurazione se la carta scoperta del banco è un asso.

Parlando delle altre attività con le quali è possibile ottenere soldi e ricompense in GTA Online: Diamond Casinò & Resort, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato dove trovare le carte da gioco nascoste.

Cogliamo inoltre l'occasione per ricordare a tutti i giocatori di GTA Online che il Casinò Diamond offre due abbonamenti: Standard e Vip.