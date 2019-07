GTA Online Diamond Casinò: tutti i nuovi veicoli e come ottenerli

L'aggiornamento Diamond Casinò & Resort di GTA Online ha introdotto numerose novità, tra cui una serie di nuovi veicoli sui quali i giocatori possono mettere le mani. In questa mini-guida ve li mostriamo tutti e vi spieghiamo come ottenerli.

L'aggiornamento Diamond & Casinò di GTA Online ha introdotto la possibilità di ottenere diversi premi per in veicoli. In primo luogo, assicuratevi di girare la Ruota della Fortuna sul pavimento del casinò ogni giorno per avere 1 possibilità su 20 di vincere il veicolo sul podio. Avrete inoltre 1 possibilità su 20 di vincere uno sconto sul veicolo, in modo da risparmiare una quantità significativa di soldi sull'eventuale acquisto del mezzo.

Altre ricompense vengono sbloccate giocando le missioni disponibili dopo aver acquistato una suite privata. Completando la seconda missione cooperativa, intitolata "House Keeping", otterrete un'esclusiva livrea bianca e blu per il Truffade Thrax insieme a una maglietta abbinata. Continuando a completare tutte le missioni in cooperativa, riceverete un'esclusiva livrea da corsa per Annis S80RR e, se ospiterete tutte queste missioni, riceverete anche un'esclusiva livrea tigrata per Enus Paragon R.

Come ottenere i nuovi veicoli di GTA Online: Diamond Casinò & Resort

Al momento sono disponibili sei delle nuove auto da casinò di GTA Online, e possono essere acquistate tramite i siti Web Legendary Motorsports o Southern San Andreas Super Autos. È probabile che i restanti 16 nuovi veicoli verranno gradualmente introditti nelle settimane o nei mesi successivi (aggiorneremo questa guida non appena saranno disponibili).

Di seguito elenchiamo i nuovi veicoli di GTA Online: Diamond Casinò & Resort disponibili, spiegandovi dove acquistarli e quanti soldi dovrete sborsare per ottenerli:

Annis S80RR

Disponibile presso: Legendary Motorsport

Prezzo: $2,575,000

Enus Paragon R

Disponibile presso: Legendary Motorsport

Prezzo: $905,000

Obey 8F Drafter

Disponibile presso: Legendary Motorsport

Prezzo: $718,000

Truffade Thrax

Disponibile presso: Legendary Motorsport

Prezzo: $2,325,000

Vapid Caracara 4x4

Disponibile presso: Southern San Andreas Super Autos

Prezzo: $875,000

Weeny Issi Sport

Disponibile presso: Southern San Andreas Super Autos

Prezzo: $897,000

Veicoli disponibili in futuro

Di seguito elenchiamo i restanti veicoli di GTA Online: Diamond Casinò & Resort che verranno resi disponibili all'acquisto in un secondo momento:

Legendary Motorsport:

Benefactor Krieger - $2,875,000

Lampadati Novak - $608,000

Ocelot Jugular - $1,225,000

Ocelot Locust - $1,625,000

Pegassi Zorrusso - $1,925,000

Progen Emerus - $2,750,000

Vysser Neo - $1,875,000

Western Rampant Rocket - $925,000

Southern San Andreas Super Autos:

Annis Hellion - $835,000

Bravado Gauntlet Classic - $615,000

Bravado Gauntlet Hellfire - $745,000

Paragon - TBC

Ubermacht Zion Classic - $812,000

Vapid Peyote Gasser - $805,000

Vulcar Nebula Turbo - $797,000

Weeny Dynasty - $450,000

Parlando delle altre sfide introdotte con l'aggiornamento Diamond Casinò & Resort di GTA Online, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato dove trovare le Carte da gioco nascoste nello mappa di gioco.

Cogliamo l'occasione per ricordare a tutti i giocatori di GTA Online che il Casinò Diamond offre due abbonamenti: Standard e Vip.