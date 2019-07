GTA Online Diamond Casinò: dove trovare tutte le carte da gioco nascoste

Finalmente il Casinò & Resort Diamond di GTA Online ha aperto i battenti, proponendo numerose attività esclusive per i giocatori. Tra le varie novità, nello Stato di San Andreas sono state introdotte 54 Carte da gioco nascoste: in questa mini-guida vi mostriamo dove trovarle tutte.

Le carte in questione sono state disseminate nella gigantesca mappa di GTA Online. Come è lecito immaginare, trovarle tutte è un'impresa a dir poco impegnativa. Per aiutarvi nell'intento, di seguito vi mostriamo la posizione esatta delle 54 Carte da gioco nascoste di GTA Online: Diamond Casinò & Resort, rivelandovi le ricompense che sbloccherete dopo averle trovate tutte.

Dove trovare la Carte da gioco nascoste

Per aiutarvi a trovare tutte e 54 le Carte da gioco nascoste di GTA Online: Diamond Casinò & Resort, vi abbiamo proposto una mappa e un video che vi mostrano le loro posizioni. A fondo pagina potete consultare la mappa con le posizioni di tutte le Carte da gioco, in modo da farvi un'idea sulla loro distribuzione all'interno del mondo di gioco. Per individuare più facilmente le posizioni esatte delle carte, vi consigliamo di dare un'occhiata al video riportato in cima.

Ricompense previste

Raccogliendo le Carte da gioco nascoste riceverete in ricompensa Punti Reputazione, Fiche da utilizzare nel Casinò e un po' di soldi da investire nelle slot machine e nei giochi di carte presenti ai tavoli. Una volta che sarete riusciti a ottenere tutte e 54 le Carte da gioco, verrete premiati con un outfit esclusivo da indossare, un set di carte da utilizzare nella vostra suite privata, e infine una ricompensa ancora da rivelare che potrete riscattare in Red Dead Online.

Con l'occasione, a tutti i giocatori di GTA Online ricordiamo che il Casinò Diamond offre due abbonamenti: Standard e Vip.