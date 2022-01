GTA Online: disponibile Lavoro di Coppia, una nuova esperienza cooperativa

Contrariamente ai giocatori di Red Dead Online, che stanno protestando per la scarsità di nuovi contenuti, i criminali virtuali di San Andreas non hanno proprio nulla di cui lamentarsi. Proprio oggi, GTA Online dà il benvenuto a Lavoro di Coppia, una nuova esperienza cooperativa.

Lavoro di coppia è una nuova modalità Competizione cooperativa nella quale potete vestire i panni di Franklin e Lamar con l'obiettivo di sopravvivere a uno scontro brutale in spazi ristretti. Per avere la meglio, dovete lavorare in coppia e trarre il meglio dall'arsenale di armi a vostra disposizione: i temibili aggressori sono muniti di doppiette a canne mozze! Per celebrare il lancio, Lavoro di Coppia elargirà il triplo di GTA$ e RP, inoltre la semplice partecipazione verrà ricompensata con un bonus una tantum di 200.000 GTA$, che verranno accreditati sul conto entro 72 ore dalla prima partita.

L'atra grande novità del nuovo aggiornamento di GTA Online è rappresentata dalla motocicletta Nagasaki Shinobi, l'ultima nata della casa leader del mercato delle due ruote. Rockstar la descrive come una forza della natura: "Agile, potente e più grintosa di un cane rabbioso, questa moto è un’opera d’arte da accarezzare con adorazione e spingere fino ai suoi limiti". Può essere acquistata da Legendary Motorsport.

Per il resto, segnaliamo GTA$ e RP doppi nella missione finale di Fuga di dati nell’alta società, GTA$ e RP doppi negli Omicidi in linea, la Giacca smoking verde pastello in regalo completando un Viaggio sballato, GTA$ tripli sui salari di associati e guardie, la Dinka RT3000 come veicolo trofeo della settimana, la Ocelot Jugular come veicolo da primo premio della settimana e tanti sconti.