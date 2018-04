GTA Online: disponibile la modalità competizione The Vespucci Job e 3 nuovi veicoli

Puntuale come ogni settimana, è arrivato un nuovo aggiornamento di GTA Online. La battaglia fra predatore e preda è uno degli spettacoli più entusiasmanti della natura: il lupo insegue l'alce, il leone insegue l'antilope e le auto della polizia inseguono piccole auto d'epoca.

In The Vespucci Job due squadre si affrontano sulla strada: potrai iniziare una folle fuga a bordo di una Issi Classic cercando di superare in tempo ogni checkpoint, o essere alla guida di una volante e partire per un inseguimento al cardiopalma. Nei panni del Fuggitivo, sfrutta i vicoli stretti e le curve per liberarti degli inseguitori, che dovranno coordinarsi per avere la meglio su di te. Gioca a The Vespucci Job e ottieni GTA$ e RP doppi fino al 23 aprile.

TRE NUOVI VEICOLI

Non resistere alla tentazione di bruciare l'asfalto con l'auto sportiva Vapid Flash GT. Questa hatchback americana ampiamente personalizzabile è ora acquistabile da Legendary Motorsport.

Non sei un esibizionista. Sei solo una persona un po' stravagante, ma con i piedi ben piantati per terra, in cerca di un modo per far sapere a tutti quanto sei stravagante e con i piedi ben piantati per terra. Se non hai niente da dimostrare, fallo sapere a tutti con la Weeny Issi Classic, presente nella modalità Competizione The Vespucci Job e ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos.

Prima o poi, ti troverai ad aver bisogno di inscenare un ammaraggio a bordo di un agile elicottero in miniatura su cui possono essere installati mitragliatrici e missili. Quel giorno, sarai felice di aver acquistato il Sea Sparrow da Elitás Travel.

BONUS

Oltre a GTA$ e RP doppi in The Vespucci Job, guardie e associati guadagneranno anche stipendi doppi fino al 23 aprile.

SCONTI SU VEICOLI E DA AMMU-NATION

Sconti sui veicoli

Karin 190z – 25% di sconto

Vapid Hustler – 25% di sconto

Albany Hermes – 25% di sconto

Phantom Wedge – 35% di sconto (prezzo normale e speciale)

Sconti da Ammu-nation

Armi corpo a corpo – 25% di sconto

Giubbotti antiproiettile – 25% di sconto

Esplosivi e armi da lancio – 25% di sconto

Sconti sulle modifiche ai veicoli

Gomme antiproiettile – 25% di sconto

Livree – 25% di sconto (inclusi i velivoli)

Paraurti – 25% di sconto

Verniciature – 25% di sconto (inclusi i velivoli)

Minigonne – 25% di sconto

Spoiler – 25% di sconto

Fumo pneumatici – 25% di sconto

OFFERTE SPECIALI DEL 20/4

Accedi al gioco per approfittare delle seguenti offerte (SOLO IL 20/4):

Stabilimento per la coltivazione di erba – 50% di sconto

Migliorie per lo stabilimento per la coltivazione di erba – 50% di sconto

Vendita di erba – guadagna il 50% in più

Fumo pneumatici verde – 50% di sconto

PROGRAMMA GARE PREMIUM E PROVE A TEMPO

Gara Premium: Nella City (solo auto sportive)

Partecipa alla gara premium di questa settimana, Nella city. I primi tre classificati otterranno GTA$ e tutti i partecipanti riceveranno RP tripli indipendentemente dal piazzamento. Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" del telefono di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square.

Prova a Tempo: Mount Gordo

Gareggia nella prova a tempo di questa settimana, Mount Gordo. Imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP.