In GTA Online è ora disponibile la muscle car Declasse Drift Yosemite

Anche questa settimana Rockstar Games ha preparato un bel po' di novità per i milioni di giocatori di GTA Online. Tanto per cominciare, ha introdotto la nuova muscle car Declasse Drift Yosemite, già disponibile all'acquisto presso Southern San Andreas Super Autos.

"Il Declasse Drift Yosemite trasforma un classico pickup in una specie di belva da incubo con un appetito insaziabile per l'asfalto. Presentati in pista e gli altri corridori scapperanno per la paura. Guidalo in strada e osserva le bocche spalancate per la soggezione", si legge nel comunicato ufficiale..

Inoltre, questa settimana gli amanti dell'adrenalina di Los Santos possono ricevere ricompense doppie su sulle Gare Stunt create da Rockstar, sulle Gare della serie di Sfide Sfrenate a Southern San Andreas e su tutte le Prove a Tempo per RC. Coloro che vogliono sporcarsi le mani possono anche partecipare alle Lotte tra business, vere sfide all'ultimo sangue condite dal capitalismo del mercato nero, che offrono GTA$ e RP doppi fino al 12 febbraio.

Il primo premio di questa settimana della Ruota Fortunata del Casinò & Resort Diamond è rappresentato dalla Grotti furia, "una supercar italiana così elegante che potrebbe trasformare i noodle in pasta e il caffè americano in un bell'espresso doppio". Per restare in tema, Rockstar offre un bel po' di sconti a tema corsistico:

Principe Deveste Eight – 35% di sconto

Annis S80RR – 35% di sconto

Annis RE-7B – 35% di sconto

Truffade Thrax – 35% di sconto

Grotti Itali GTO – 35% di sconto

Progen GP1 – 40% di sconto

Emperor ETR1 – 40% di sconto

Vapid GB200 – 40% di sconto

Declasse Hotring Sabre – 40% di sconto

Obey Omnis – 40% di sconto

Livree – 40% di sconto

Freni e manovrabilità – 40% di sconto

Potenziamenti motore – 40% di sconto

Turbo – 40% di sconto

Trasmissioni – 40% di sconto

Sospensioni – 40% di sconto

Tutti i garage – 35% di sconto

Oltre a un ulteriore sconto del 10% su tutti gli sconti sopraelencati, i membri di Twitch Prime che collegheranno i loro account del Social Club di Rockstar Games e di Twitch Prime riceveranno gratis la sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay (attraverso un rimborso completo entro 72 ore dall'acquisto) e l'80% di sconto sul Buckingham Pyro e sul Rhino.

A proposito di Rockstar Games: presto la compagnia dovrà dire addio ad uno dei due soci fondatori, Dan Houser.