GTA Online: disponibili nuove missioni Omicidio di Madrazo, Michelli GT e Cheburek

Sei a capo di una squadra di mercenari intraprendente, efficiente e desiderosa di ampliare la propria clientela? Tu e la tua squadra siete capaci di prendere decisioni immediate, di non fare domande e di eseguire gli ordini con precisione chirurgica?

Se la risposta a queste domande è "sì", allora il signor Madrazo potrebbe contattarti presto per offrirti degli incarichi urgenti, le nuovissime missioni Omicidio di Madrazo, come parte delle missioni ricevute dai contatti. Infiltrati nelle stazioni dell'LSPD o lancia un assalto alla sede della Merryweather per ridurre al silenzio alcuni individui finiti sulla lista nera di Madrazo.

Lampadati Michelli e RUNE Cheburek ora disponibili

La Lampadati Michelli GT è un'auto sportiva classica risalente all'età dell'oro della deregulation, quando ancora il servosterzo e i test delle emissioni erano due concetti oscuri. Un'auto in cui a ogni moderna comodità lasciata sul pavimento dell'officina corrisponde un incredibile numero di furiosi cavalli vapore aggiuntivi.



Non farti ingannare da una mano di vernice e di lucido: sotto quella brillantezza da showroom, la RUNE Cheburek nasconde un ammasso di ferraglia frettolosamente rifusa in omaggio alle vecchie glorie del libero mercato. Se quest'auto non cancella la tua nostalgia per i bei tempi della Guerra Fredda, nulla potrà mai farlo. Disponibili entrambe in esclusiva da Southern San Andreas Super Autos.

GTA$ e RP doppi

Il signor Madrazo si aspetta un servizio inappuntabile ed è disposto a ricompensare chi ha spirito d'iniziativa. Fino al 4 giugno, i letali incarichi noti come missioni Omicidio ti frutteranno GTA$ e RP doppi.

Fai cadere i tuoi avversari nell'abisso con dei colpi dal tempismo perfetto, o sali a bordo di macchine da guerra di ferro e approfitta delle tue letali ambizioni di mercenario per tutta la settimana con i GTA$ e RP doppi ottenibili in Guerriglia motorizzata e Piede in fallo.

Fai fruttare al massimo ogni centesimo investito grazie ai GTA$ e RP doppi ottenibili in tutte le missioni di vendita di Contrabbandieri e di Traffico d'armi e accelera i tempi di ricerca della tua squadra di ricercatori del bunker con velocità doppia nella ricerca in Traffico d'armi.

Sconti sui veicoli

Infine, approfitta degli sconti dal 25 al 40% , validi fino al 4 giugno, su una vasta gamma di macchine da guerra e veicoli ad alte prestazioni:

PEGASSI OPPRESSOR: -25% (PREZZO NORMALE E SPECIALE)

MOTRICI PER IL CENTRO OPERATIVO MOBILE: -30% (

PEGASSI TEZERACT: -25%

VAPID ELLIE: -25%

PROGEN TYRUS: -25%

BUCKINGHAM VOLATUS: -40%

NAGASAKI HAVOK: -40% (PREZZO NORMALE E SPECIALE)

WESTERN ROGUE: -40% (PREZZO NORMALE E SPECIALE)

V-65 MOLOTOK: -40% (PREZZO NORMALE E SPECIALE)

Sconti su Bunker e Hangar

L'amministrazione è insolvente e tu puoi avvantaggiartene! La Maze Bank Foreclosures offre sconti dal 40 al 50% su alcune proprietà e alcuni miglioramenti senza fare domande.