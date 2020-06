GTA Online diventerà stand-alone su PS5 e Xbox Series X

Sony ha cominciato col botto lo show "The Future of Gaming" annunciando l'arrivo di Grand Theft Auto 5 su PS5 nel corso del 2021. La nuova versione del gioco, destinata ad arrivare anche su Xbox Series X, vanterà un ampliamento e una serie di miglioramenti tecnici, visivi e delle prestazioni.

Per l'occasione, Rockstar Games ha anche precisato che con l'avvento delle console di nuova generazione verrà anche lanciata una versione stand-alone di GTA Online, il cui prezzo non è stato svelato. La componente multigiocatore, ricordiamo, è sempre stata legata in maniera indissolubile con il gioco principale, Grand Theft Auto 5, ma le cose sono destinate a cambiare.

Una partnership con Sony, inoltre, garantirà un grande vantaggio a tutti gli acquirenti di PlayStation 5. La nuova versione stand-alone di GTA Online sarà gratis nei primi tre mesi dal lancio del gioco per tutti i possessori di PS5. Una volta ricevuto, il gioco sarà di loro proprietà e, con un abbonamento a PlayStation Plus, potranno giocarci ogni volta che vorranno. Segnaliamo infine che, a partire da oggi, a tutti i possessori di GTA V per PS4 verrà accreditato un milione di GTA$ ogni mese fino al lancio della versione per PS5 nel 2021.