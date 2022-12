GTA Online: nuovo DLC invernale in arrivo? I data mine dicono di sì

L'onda di successo cavalcata da GTA Online continua a non arrestarsi, complice la grande fetta d'utenza attiva sulla modalità online di Grand Theft Auto 5 ed anche a causa della mole di contenuti rilasciati con costanza da Rockstar Games, anche a distanza di tutti questi anni. Ebbene, ci sarebbero delle novità per il senza tempo GTA Online.

A lanciare la notizia è l'account Twitter di Gaming Detective, che ha condiviso delle nuove informazioni su un possibile DLC invernale in arrivo su GTA Online. Tali contenuti sarebbero oggetti di una fuga di notizie provenienti direttamente dal codice del gioco, da cui emergono alcuni dettagli sui potenziali elementi che andranno a comporre il suddetto pacchetto di elementi aggiuntivi. Le novità emerse da questo data mining, come riportato dallo stesso account Gaming Detective, sarebbero diverse e deriverebbero da delle parole chiave emerse dal codice.

Tra le introduzioni che vengono riportate dal codice si parla di un nuovo sistema di viaggio rapido, oltre che di un nuovo catalogo di oggetti collezionabili, proprietà da acquistare e tante altre novità che terranno impegnati i numerosissimi utenti che continuano a mettere piede in quel di Los Santos. Come se non bastasse, sembrerebbe che tra le nuove figure di spicco del DLC invernale vi sia un personaggio denominato Dax ed il ritorno del già apprezzato Wade, ben noto agli amanti di Grand Theft Auto 5. Al momento, però, non vi è alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Rockstar Games, che solamente in tempi recenti ha preso una posizione con l'esclusione degli NFT dai server RP di GTA Online.

Pur essendovi stata in tempi non lontani un'esplicita dichiarazioni di intenti sulla massima concentrazione dei membri di Rockstar Games sul prossimo Grand Theft Auto, il supporto contenutistico del suo capolavoro di incassi continua a tenere attiva l'utenza la quale, tra la modalità canonica di GTA Online e la creazione dei server RP da parte degli utenti, garantisce una longevità incredibile a questa esperienza videoludica. Dopo le ricompense di novembre 2022 su GTA Online, è quindi giunto il momento di attendere gli ultimi giorni di quest'anno aspettando qualche possibile dichiarazione di Rockstar Games circa il DLC invernale che è stato oggetto di questi data mine. Voi quali contenuti vorreste su GTA Online? Diteci la vostra attraverso l'apposita funzione dedicata ai commenti.