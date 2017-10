GTA Online: doppi GTA$ e un nuovo aereo tra le novità della settimana

Halloween sta per arrivare anche in quel di Los Santos, esi prepara a festeggiarlo con una serie di bonus e sconti. Fino al 6 novembre, infatti, saranno disponibilidoppi nella nuova modalità Competizione Condannati, ma i vantaggi non finiscono qui.

Il raddoppio varrà anche in un elenco partite speciale a tema Halloween, che include la gara multiveicolo Inferno, Beati vs Dannati e Slasher. In aggiunta, solo per quest'oggi saranno elargiti doppi GTA$ e RP nelle seguenti modalità:

Beati Vs Dannati

Slasher

Bestia contro Maniaco

Vieni fuori a giocare

Gara multiveicolo - Inferno

Fino al 6 novembre saranno disponibili anche gli sconti a tema Halloween che comprendono il Lurcher, la LCC Sanctus e la Duke O'Death. Inoltre, la giornata di oggi segna l'arrivo del nuovo aereo Western Seabreeze, dotato di mitragliatrice e vano bombe.

Di seguito vi elenchiamo tutti gli oggetti scontati del 25% per questa settimana:

Western Company Besra (jet)

Nagasaki Blazer Aqua (veicolo speciale) - sia sul prezzo normale che su quello speciale

Officina aeronautica

Progen GP1 (super)

Grotti Cheetah Classic (sportiva classica)

HVY Insurgent (fuoristrada) - sia sul prezzo normale che su quello speciale

Lampadati Toro (barca)

Tutte le armi da mischia

Per quanto riguarda le competizioni, la Gara Premium per i veicoli speciali sarà "Drop Ship", mentre la Prova a Tempo sarà "Osservatorio". Grand Theft Auto Online, modalità multigiocatore online di GTAV, è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.