GTA Online, in arrivo Michael e Franklin? Nuovi indizi dai doppiatori di GTA 5

Alla luce dell'annuncio da parte di Rockstar Games dell'enorme update di GTA Online in arrivo a fine anno, riemergono in rete le precedenti dichiarazioni condivise sui social dai due doppiatori di Michael e Franklin della campagna principale di GTA 5.

Nel corso di uno streaming che ha coinvolto Ned Luke e Shawn Darnell Fonteno a metà aprile, i due attori e doppiatori che hanno prestato la loro voce ai personaggi di Michael e Franklin nella storia di Grand Theft Auto 5 hanno discusso degli ultimi ultimi rumor su GTA 6 e suggerito un loro ritorno come PNG di GTA Online.

Scherzando sul loro nuovo impegno come personaggi secondari del modulo multiplayer di GTA 5, Ned Luke ha esordito affermando che "oh si, sarebbe davvero divertente, Mi piacerebbe essere uno di quei ragazzacci che organizzano qualche colpo e ti mandano in missione". In risposta all'amico e collega Ned, Shawn Fonteno ha riferito che "ho sentito che avevano qualcosa del genere in arrivo (riferendosi agli sviluppatori di Rockstar Games, ndr) e che ci saremmo stati anche noi, quindi bisogna solo aspettare e vedere cosa succede".

Secondo quanto specificato da Rockstar, l'update in arrivo entro fine anno sarà il più grande che sia mai stato pubblicato, persino superiore a quello che ha accompagnato l'uscita a fine 2019 di Colpo al Casinò Online. Questa espansione, rigorosamente gratuita come tutti gli altri update pubblicati sino ad oggi dalla Grande R, verterà attorno all'introduzione di nuovi Colpi da svolgersi in quella che gli stessi autori di Rockstar descrivono come una "località completamente nuova".