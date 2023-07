GTA Online: doppie ricompense nelle nuove prove a tempo Junk Energy

Le nuove a tempo Junk Energy, iniziativa della seconda settimana dell'evento delle gare estive di GTA Online, che arrivano dopo un tuffo negli anni '70 con Penaud La Coureuse e tanti altri bonus, ci consentono di accumulare GTA$ e RP doppi in pochi semplici passaggi, superando delle nuove prove a tempo.

Per partecipare, non dovremo far altro che recarci presso una prova a tempo Junk Energy appositamente contrassegnata sulla mappa di gioco. Dopodiché, infocata la nostra nuova bicicletta Inductor, potremo provare a vincere per aggiudicarci le ricompense doppie.

Nel frattempo, precisamente fino al 2 agosto, un terzetto di gare classiche ci consentirà di ottenere GTA$, RP tripli e altro. Queste aumenteranno del 350% per gli abbonati a GTA+ (per i quali sono disponibili oltre 200 auto rimosse). Si tratta delle Gare per Issi Classic, Gare per veicoli speciali e Gare per ruote scoperte.

Potremo ottenere soldi e reputazione (quest'ultima utilissima per sbloccare abbigliamento e livree nell'Autoraduno di LS) anche nelle gare clandestine e negli inseguimenti di questa settimana.

Come se non bastasse, i piloti che vinceranno una volta una gara per ruote scoperte creata da Rockstar, una gara Hotring e una gara clandestina di LS entro il 2 agosto riceveranno in ricompensa la Tuta racing Manor scura entro 10 giorni dal completamento.

Anche l'Autosalone Premium Deluxe Motorsport si arricchisce di nuove aggiunte, quali la Pfister Growler (sportiva) con la livrea rara Kisama Graffiti, la Dinka RT3000 (sportiva), la Pegassi Monroe (sportiva classica) e due auto a ruote scoperte come la Progen PR4 (30% di sconto) e la Benefactor BR8.

Possiamo anche far visita all'Autosalone Luxury Autos per scoprire la Maibatsu MonstroCiti al 25% di sconto e la Vysser Neo al 40% di sconto. Anche gil arage multipiano di Eclipse Blvd è scontato del 30, al pari dei miglioramenti opzionali per le mitragliatrici frontali e i missili.