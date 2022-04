GTA: Dr. Dre pensava che i videogiochi fossero una cosa da bambini

Prima della sua comparsa all'interno dell'espansione The Contract di GTA Online, Dr. Dre credeva che i videogiochi non fossero altro che un passatempo per bambini. A rivelarlo è stato DJ Pooh, compositore e produttore musicale che collabora con Rockstar Games sin dai tempi di GTA San Andreas.

Prima di accettare il contratto offerto da Rockstar, Dr. Dre si mostrava piuttosto restio ad offrire il suo contributo all'espansione di The Contract. Semplicemente, l'icona della musica hip hop era molto distante dal mondo videoludico e non vedeva come potesse rientrare tra i suoi interessi.

"Inizialmente era semplicemente no, ma perché Dre non è un giocatore. Semplicemente non ha giocato a nessuno dei titoli. Non è che non gli piacciano o qualcosa del genere, semplicemente non li ha giocati. Diceva qualcosa del tipo: "Non faccio cose per bambini".

DJ Pooh non si è arreso ed ha portato una PlayStation nella villa di Calabasas di Dre e l'ha collegata all'enorme TV. Pooh voleva che Dre vedesse in prima persona cosa fosse in realtà GTA Online.

"È rimasto sconvolto. Non sapeva che si potessero fare tutte queste cose, ciò che le persone chiamano metaverso. Diceva: "Questa m***a è fantastica", mentre mi vedeva guidare in giro con una lowrider".

In seguito, dopo essersi intrattenuto in alcune conversazioni con Rockstar, Dr. Dre ha cambiato idea e ha deciso di entrare a far parte di GTA Online. Non solo ha fornito la sua voce e alcune nuove canzoni, ma ha anche realizzato il motion capture per Rockstar in un palco mocap personalizzato che ha ricreato il suo studio di registrazione.

Intanto, gli ultimi rumor suggeriscono che GTA 6 avrà una grafica incredibile grazie alla nuova versione del RAGE Engine.