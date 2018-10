GTA online: Droni per combattere videogiocatori troll?

Lo strano mondo di Grand Theft Auto Online continua ad essere costantemente arricchito da nuove aggiunte in termini di veicoli, armi e missioni. Tuttavia, sembra che non tutti i giocatori utilizzino gli innumerevoli mezzi a propria disposizione per godersi, semplicemente, le numerose modalità di gioco.

Al contrario, numerosi videogiocatori, denominati dalla Community di GTA 5 "Tryhards", sembrano trarre maggiore soddisfazione nel creare il caos all'interno del mondo creato da Rockstar. Agendo come veri e propri "troll", questi utenti utilizzano le armi più distruttive introdotte nel titolo per infastidire gli altri giocatori o, più banalmente, per creare un'immensa confusione.

Ebbene, sembra che parte della Community di Grand Theft Auto Online abbia trovato un modo piuttosto peculiare per contrastare il dilagante fenomeno: l'utilizzo di droni comandati a distanza! Questi ultimi, introdotti nel gioco in occasione dell' aggiornamento After Hours, sono dotati di due caratteristiche particolari: possono autodistruggersi e sono equipaggiati con un taser in grado di stordire l'avversario.

Sembra che, utilizzando queste due possibilità, alcuni giocatori starebbero prendendo di mira gli avversari il cui atteggiamento risulta portatore di caos all'interno del mondo di gioco.



Un modo decisamente particolare di gestire la situazione, tanto più che porta a chiedersi quale sia effettivamente il confine che porta un utente a poter essere definito un "troll". E voi cosa ne pensate? State ancora giocando alla modalità online di GTA 5? Se sì, ne approfittiamo per ricordarvi che questi sono gli ultimi giorni per completare le sfide a tema Red Dead Redemption 2.