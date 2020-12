GTA Online easter egg: l'isola di Cayo Perico accoglie il Mostro di Loch Ness!

Con il lancio dell'espansione The Cayo Perico Heist di GTA Online, alcuni esploratori della nuova isola del multiplayer di GTA 5 sono incappati nel simpatico easter egg che il team di Rockstar ha voluto dedicare a Nessie, la creatura leggendaria che alimenta il mito del Mostro di Loch Ness.

Nell'ultimo approfondimento di GTA Series Videos, i creatori di contenuti che gestiscono il noto canale YouTube hanno voluto soffermarsi proprio sui numerosi riferimenti ingame che Rockstar ha nascosto (o meglio, collocato in bella vista) sull'isola di Cayo Perico per informare gli utenti della presenza del dinosauro scozzese.

Tra statue di sabbia "a tema" e fugaci apparizioni in lontananza, il Mostro di Loch Ness sembra essere una presenza costante nella dimensione free roaming della nuova ambientazione di GTA Online, tanto da indurre in molti a chiedersi se tutto ciò non possa rappresentare un indizio dei futuri contenuti in arrivo nel multiplayer di Grand Theft Auto V.

Anche voi avete già incrociato lo sguardo di Nessie dopo l'uscita dell'ultimo contenuto aggiuntivo di GTA Online? Prima di lasciarvi al video degli youtuber con protagonista l'abitante più celebre (e sfuggente) del lago scozzese, vi ricordiamo che su queste pagine trovate l'analisi dei contenuti di GTA Online The Cayo Perico Heist.