GTA Online si espande ancora: in arrivo un nuovo Night Club e tanta musica

Il successo di GTA Online è inarrestabile e, con esso, il suo supporto post-lancio che va avanti da anni senza alcuna interruzione. Dopo aver pubblicato l'enorme espansione The Cayo Perico Heist, che ha aggiunto un nuovo colpo e una nuova area di gioco, Rockstar Games si appresta ad introdurre un'ulteriore novità.

La nuova aggiunta non è paragonabile in quanto a dimensioni con il colpo di Cayo Perico, ma siamo sicuri che farà ugualmente la felicità dei fan: molto presto sorgerà un nuovo night club a East Los Santos chiamato The Music Locker! Si troverà proprio sotto al Casino & Resort Diamond (probabilmente alcuni di voi hanno già notato le impalcature per i lavori) e accoglierà una nuova ondata di DJ underground. Rappresenterà un nuovo luogo dove trascorrere il tempo e socializzare, bevendo drink, cercando un partner con cui ballare e ascoltare buona musica.

L'apertura del club verrà festeggiata con le note di Moodymann, leggendario produttore e DJ di Detroit, ma ben presto sul palco del locale si avvicenderanno altri artisti, come il collettivo di Berlino Keinemusik e Palms Trax. The Music Locker sarà aperto a tutti i giocatori, ma i possessori di un attico al Diamond Resort avranno l'accesso ad un tavolo esclusivo dell'area VIP. Rockstar Games ha inoltre anticipato l'arrivo di nuove stazioni radio, DJ e musica extra per quello che è stato descritto come il più grande aggiornamento musicale della storia di GTA Online.