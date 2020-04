GTA Online si espande: bonus e sei missioni con Gerald's Last Play

Mentre in rete tiene banco la notizia dell'arrivo di Red Dead Redemption 2 gratis su Xbox Game Pass, i ragazzi di Rockstar decidono di guardare all'oceanica platea di GTA 5 per descrivere le ricche novità che attendono gli appassionati di GTA Online con l'espansione gratuita Gerald's Last Play.

Il nuovo aggiornamento di GTA Online per PC, PlayStation 4 e Xbox One contribuisce ad ampliare il già enorme ventaglio di contenuti del titolo con l'introduzione di attività e sfide legate basate sulla rivoluzione che avverrà nel mondo del mercato nero.

Le gang rivali hanno infatti opposto resistenza a Gerald, inducendo quest'ultimo a rivolgersi a noi per elaborare un piano che gli consentirà di voltare pagina. Il nostro compito sarà quello di aiutare Gerald a "fare il colpaccio" partecipando a ben sei missioni inedite: Carne da macello, Bella figura, Spaccio express, Sono affari tuoi, Cattive compagnie e Prodotto finale. Per accedervi, basterà tenere d'occhio il proprio smartphone virtuale e consultare iFruit per ricevere i messaggi con le indicazioni da seguire per partecipare a queste attività, sia da solo o in cooperativa con altri tre soci fidati.

Dal 23 al 29 aprile, tutte le attività di GTA Online ottenute da Gerald e da altri contatti decisamente "poco raccomandabili" consentiranno di accedere a un quantitativo doppio di dollari virtuali e di Punti Reputazione, come ulteriore incentivo da parte di Rockstar Games per cimentarsi in queste sfide.