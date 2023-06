GTA Online: la nuova espansione gratis San Andreas Mercenaries si lancia in video

San Andreas Mercenaries, la nuova espansione gratis di GTA Online, è finalmente disponibile su PC, PlayStation e Xbox, come ci ricorda Rockstar Games pubblicando un video che riassume le numerose sorprese e aggiunte di questo contenuto aggiuntivo.

La nuova espansione gratuita dataci in pasto dalla Grande R offre a tutti gli appassionati del comparto multigiocatore di Grand Theft Auto 5 l'opportunità di partecipare alle pericolose missioni dei Los Santos Angles, una gang guidata dal mercenario e pilota di aerei Charlie Reed.

I membri degli 'Angeli' di Reed devono vedersela con la Merryweather Security per scalare le gerarchie criminali di Los Santos e arricchirsi insieme agli altri membri della gang. Non è un caso, quindi, se il perno attorno al quale gravitano le novità ludiche e narrative di San Andreas Mercenaries è rappresentato dai combattimenti, in special modo quelli che prevedono l'utilizzo degli aerei.

Il centro di comando del possente aereo Mammoth Avenger propone numerose missioni e attività da svolgere sia da soli che in compagnia degli altri membri dei Los Santos Angels, con tanto di sistema per migliorare il proprio equipaggiamento e gestire tutte le operazioni di rapine, assalti armati, trasporto di oggetti preziosi e contrabbando dei loschi affari di Reed.