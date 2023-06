GTA Online è eterno: arriva San Andreas Mercenaries, la nuova espansione gratuita

D'accordo, non sarà il video d'annuncio di GTA 6 sperato dai fan, ma di certo il nuovo trailer confezionato da Rockstar Games promette comunque di fare la felicità di milioni di appassionati. La 'Grande R' sta infatti per lanciare San Andreas Mercenaries, la nuova espansione gratuita di GTA Online.

Il ricco contenuto aggiuntivo confezionato da Rockstar ci vedrà partecipare alle pericolose missioni dei Los Santos Angels, una gang guidata dall'esperto pilota e mercenario Charlie Reed. Con la supervisione del boss Charlie, i giocatori dovranno fronteggiare le forze della Merryweather Security per scalare le gerarchie criminali di Los Santos e arricchirsi insieme ai propri compagni di squadra.

Il focus del nuovo Major Update di GTA Online sarà rappresentato dai combattimenti, in special modo quelli che prevedono l'utilizzo degli aerei: non è un caso, infatti, se Reed preferisce 'tenere sempre in movimento i suoi affari' facendo del suo possente aereo Mammoth Avengers il centro di comando delle operazioni da far svolgere ai suoi angeli vendicatori. Sempre dal Mammoth Avengers multifunzione di Reed sarà possibile migliorare il proprio equipaggiamento e gestire le operazioni a terra tra contrabbando, rapine, assalti armati e trasporto di oggetti preziosi.

Il lancio di San Andreas Mercenaries è previsto per martedì 13 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sapevate che il design director di GTA Online non si aspettava un simile successo per il comparto multiplayer di Grand Theft Auto 5 ormai prossimo a spegnere dieci candeline?