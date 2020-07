GTA Online è eterno: Rockstar svela un aggiornamento estivo e un enorme update

In vista dell'arrivo di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X, Rockstar Games non ha la benché minima intenzione di fermare gli aggiornamenti di GTA Online. Dalle colonne del sito Newswire, il colosso videoludico americano annuncia l'arrivo in estate di un generoso pacchetto di contenuti e, più in avanti, di un enorme update.

Nel delineare il quadro delle novità che accompagneranno tutti gli utenti della dimensione multiplayer di Grand Theft Auto 5 da qui ai prossimi mesi, Rockstar specifica che è in arrivo un aggiornamento estivo di GTA Online che offrirà "un divertente mix di contenuti diversi" per ampliare la già vasta gamma di esperienze da vivere all'ombra dei grattacieli digitali di Los Santos.

Sempre a detta dei rappresentanti della Grande R, entro la fine dell'anno sono previsti ulteriori aggiornamenti che introdurranno delle "entusiasmanti estensioni e miglioramenti" non meglio specificati: tra questi, l'unico illustrato è quello che porterà a fine anno l'introduzione del "più grande aggiornamento di sempre per GTA Online", rigorosamente gratuito come tutti gli update lanciati fino ad oggi da Rockstar Games. Dovrebbe trattarsi, quindi, di un aggiornamento ancora maggiore rispetto al già enorme Colpo al Casinò Online lanciato a fine 2019.

L'espansione in questione verterà attorno all'introduzione di una "località completamente nuova" per i Colpi di GTA Online, oltre a tantissimi altri contenuti sviluppati dagli autori statunitensi prendendo spunto dai consigli, dai suggerimenti e, perchè no, dalle critiche pervenute dall'oceanica community di GTA 5 su PC e console.