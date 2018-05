GTA Online: evento del Memorial Day e GTA$ doppi in Guerriglia Motorizzata

Durante questo ricco evento settimanale, ci sono quattro modi principali di ottenere GTA$ e RP doppi in GTA Online. Inoltre, puoi approfittare degli sconti su veicoli popolari, tra cui la Ruiner 2000, la Pfister Comet SR e il carro armato TM-02 Khanjali.

Lanciati col paracadute in un'arena che si restringe continuamente, armato solo della più basilare delle armi con cui combattere per la sopravvivenza, mentre il passare del tempo obbliga i sopravvissuti ad avvicinarsi. Guerriglia motorizzata offre sette mappe costellate di un vasto assortimento di armi e veicoli armati sufficienti a equipaggiare un piccolo esercito, dai devastanti cannoni a rotaia agli Insurgent con minigun. Dopo esserti affrettato verso le armi più vicine, elimina le squadre nemiche una a una, finché la tua non sarà l'ultima rimasta in gioco.

Avvicinati alla parete apposita nella tua clubhouse in qualità di presidente di un MC per avviare un'ampia scelta di attività losche tramite le Commissioni della clubhouse. Guadagna un bel po' di GTA$ e RP liberando i detenuti innocenti in Fuggitivi, oppure fornisci la tua protezione ai meno fortunati in Mercenari. Questa settimana puoi anche guadagnare qualche verdone in più con incarichi e sfide del club, in cui puoi gareggiare contro i tuoi compagni per scoprire chi riesce a fare l'impennata più lunga, duellare ricoperto di petrolio o cimentarti in cacce all'uomo che mettono in palio più del semplice diritto di vantarsi.

Registrati come boss o CEO dal tuo menu Interazione per giocare negli scatenati eventi Freemode e ottenere GTA$ e RP doppi fino al 28 maggio. Con le tue guardie al seguito, spazza via i bersagli in Cacciatore di teste, o usa il Ramp Buggy per avanzare nel traffico di Los Santos in Saltinrampa e scalare le gerarchie aziendali intascando introiti extra. Sfrutta queste ottime opportunità di guadagno tra un carico e l'altro.

Abbiamo inoltre prolungato la durata delle ricompense in GTA$ e RP doppi di Piede in fallo, l'ultimissima modalità di GTA Online presentata la scorsa settimana, in cui un massimo di 16 giocatori divisi in 4 squadre devono resistere agli avversari e spedirli nelle profondità dell'oceano. Con il passare del tempo vengono rimosse delle sezioni della mappa, obbligandoti a spostarti sempre di più verso il suo centro: per prevalere sulle altre squadre dovrai restare all'erta e fuori dalla zona rossa. I nemici uccisi rientrano nella zona di pericolo, quindi dagli il colpo di grazia al momento giusto per eliminarli.

SCONTI

Chi deve ancora completare la propria scalata all'impero del crimine o avventurarsi nel sottobosco più sordido di Los Santos, può approfittare dello sconto del 30% su un nuovo ufficio o una nuova clubhouse, disponibile fino al 28 maggio. Durante questo periodo, anche i garage per uffici saranno scontati del 30%, offrendoti lo spazio di cui hai bisogno per sistemare la tua collezione di veicoli. Per aiutarti ad ampliarla, abbiamo tagliato del 30% il prezzo di alcuni mezzi molto popolari:

Auto



PFISTER COMET SR - 25% DI SCONTO

DECLASSE TORNADO RAT ROD - 30% DI SCONTO

COIL RAIDEN - 30% DI SCONTO

OVERFLOD ENTITY XXR - 25% DI SCONTO

Veicoli d'assalto

SEA SPARROW - 30% DI SCONTO

IMPONTE RUINER 2000 - 30% DI SCONTO (PREZZO NORMALE E SPECIALE)

TM-02 KHANJALI - 30% DI SCONTO (PREZZO NORMALE E SPECIALE)

NAGASAKI BUZZARD - 30% DI SCONTO

Proprietà

Tutti gli uffici e i garage per uffici – 30% di sconto

Tutte le clubhouse – 30% di sconto

MEMORIAL DAY WEEKEND SALE

Metti in mostra tutto il tuo patriottismo in questo weekend del Memorial Day. Alcuni veicoli selezionati sono stati rimessi in vendita per un periodo limitato (SOLO dal 25 al 28 maggio), od offerti in sconto. Dopo esserti ingozzato di hamburger e hot dog, rilassati nella vasca idromassaggio del tuo yacht grazie a DockTease, che offre a metà prezzo tutti gli yacht e relative modifiche.