GTA Online: l'evento di Halloween prosegue, tra maschere spaventose e ricompense triple

Rockstar Games ha ancora tante sorprese per l'evento di Halloween di GTA Online, giunto alla sua penultima settimana, tra maschere terrificanti e ricche ricompense.

Indossando un travestimento da incubo giocando a GTA Online in qualsiasi momento nei prossimi giorni si riceve la maschera Licantropo vintage blu, mentre chiunque consegna un Carico evento per una Lotta tra business entro il 25 ottobre si porta a casa la maschera Zombi vintage foglia di tè. In aggiunta, i deathmatch di Halloween All'ultima morte, Perdersi per ritrovarsi e Sanguisughe continuano a elargire ricompense extra a chiunque vi prenderà parte.

GTA$ e RP doppi continuano ad essere la ricompensa per chi parteciperà alle modalità a tema Halloween disponibili come Beati vs dannati, Slasher: il ritorno e Sopravvivenze con alieni, così come completando le missioni di vendita del Laboratorio di acidi. Le nuove serie della comunità, che offrono sette creazioni a tema Halloween provenienti dalla community, danno invece GTA$ e RP tripli a chiunque riuscirà a portarle a termine.

Per quanto riguarda le vetture, all'Autosalone Premium Deluxe Sports è possibile trovare le seguenti automobili:

Lampadati Michelli GT (sportiva classica, 40% di sconto)

Lampadati Furore GT (sportiva, 40% di sconto)

Lampadati Pigalle (sportiva classica)

Lampadati Felon (coupé)

Lampadati Felon GT (coupé)

All'Autosalune Luxury Autos troviamo invece la Lampadati Cinquemila (30% sconto) e la Lampadati Komoda (sportiva). Piazzandosi invece per due giorni consecutivi nei primi cinque posti nelle serie di gare dell'Autoraduno di LS si vince la Dinka Vindicator (moto). All'area di prova dell'Autoraduno di LS si può inoltre provare il trio di auto sportive di questa settimana: la Grotti Bestia GTS (sportiva, 40% di sconto), la Declasse Hotring Sabre (sportiva) e la Obey 8F Drafter (sportiva, 40% di sconto). Girando la ruota fortunata fino al 25 ottobre c'è anche la possibilità di vincere il fuoristrada Rune Zhaba.

Infine, solo su PS5 e Xbox Series X/S attraverso l'officina di Hao è possibile testare il veicolo premium della settimana: la muscle car Imponte Arbiter GT.