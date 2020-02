GTA Online: con l'evento Open Wheel Racing arriva la Formula Uno

Se siete in possesso di una copia fisica o digitale di Grand Theft Auto V dovreste approfittare del nuovo aggiornamento gratuito di GTA Online, il quale introduce un particolarissimo evento che prende il nome di Open Wheel Racing per la gioia degli amanti della Formula Uno.

I giocatori avranno l'opportunità di gareggiare in sette diverse piste nella competizione che prende il nome di San Andreas Prix. Ecco di seguito i nomi delle piste incluse nel pacchetto: Height of society, In due course, Lap it up, Brace for impact, More haste more speed, Urban Renwwal e New Wave. Per competere in tutti questi tracciati si possono utilizzare invece 2 bolidi: la PR4 e la R88. Questi veicoli in stile Formula Uno possono essere potenziati in svariati modi presso il Los Santos Custom e si adattano sia a chi preferisce la velocità che a chi predilige il controllo. Per accedere a tutti questi contenuti non dovete far altro che aggiornare GTA V all'ultima versione su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Prima di lasciarvi al breve ma spettacolare trailer dell'evento, vi ricordiamo che chiunque sia in possesso di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass può scaricare gratuitamente la versione digitale di Grand Theft Auto V su Xbox One.