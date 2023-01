GTA Online: i fan di Ken Block ricreano lo spettacolare Gymkhana 7

Il dolore degli appassionati di rally (ma non solo) dovuto alla scomparsa di Ken Block fa da sfondo all'ultima, lodevole iniziativa di RolePlay legata a Grand Theft Auto 5. I giocatori di GTA Online hanno infatti deciso di organizzare delle gare di stunt per ricordare il leggendario Re della Gymkhana.

Tra i tanti omaggi della community al campione di rally spicca il filmato realizzato dai membri di TuttoAuto, un affiatato gruppo di giocatori di GTA Online con il pallino per il RolePlay. I ragazzi di TuttoAuto hanno confezionato un vero e proprio spettacolo multiplayer, divorando l'asfalto digitale di Los Santos e riprendendo il tutto in un filmato davvero ricco di emozioni.

Le funamboliche acrobazie compiute da questo collettivo di appassionati di automobilismo e sport estremi ricalcano Gymkhana 7, l'incredibile performance offerta da Ken Block nel 2014 per le strade di Los Angeles. Potete ammirare la riedizione in salsa GTA RolePlay del Gymkhana Seven di Ken Block nel video che trovate in calce alla notizia.

La testimonianza della dedizione e dell'amore dei fan di Grand Theft Auto per il campione di rally fa da sfondo ai messaggi di cordoglio degli autori di NFS, Gran Turismo e Forza Motorsport per la morte di Ken Block, come pure dei tantissimi fan del Re della Gymkhana sconvolti dalla notizia della sua morte.