GTA Online festeggia il Giorno dell'Indipendenza con articoli speciali e bonus

L'Independence Day è un giorno speciale anche nella San Andreas virtuale di GTA Online, pertanto Rockstar Games ha deciso di festeggiarlo nel migliore dei modi con oggetti speciali, bonus e sconti.

Innanzitutto, tutti coloro che si collegheranno a GTA Online otterranno la maglietta Canis USA e il cappello birra Patriot. Gli articoli rossi, bianchi e blu dedicati alla ricorrenza, invece, tornano nei negozio con uno sconto speciale del 40%:

Vapid Liberator

Western Sovereign

Il moschetto

Cannone pirotecnico e fuochi d'artificio

Livree dell'Independence Day per le armi Mk II

Livree dell'Independence Day per il Centro Operativo Mobile

Clacson dell'inno nazionale USA

Fumo delle gomme patriottico

Capi d'abbigliamento, maschere e completi dell'Independence Day

Acconciature dell'Independence Day

Per tutta la settimana le missioni di vendita di Contrabbandieri forniranno GTA$ tripli, mentre le missioni di vendita di Traffico d'armi e le missioni di vendita di carichi speciali frutteranno GTA$ doppi. I motociclisti, dal canto loro, potranno guadagnare GTA$ doppi in tutte le missioni di vendita di Centauri. Inoltre, potete accumulare ricompense doppie con le Attività dei clienti e con la serie di sfide della base missilistica, oppure rilassarvi mentre vi godete i guadagni passivi dalla ricerca in Traffico d'armi e gli incassi del night club che arriveranno a velocità doppia per tutta la settimana.

Oltre agli articoli dell'Independence Day, potete approfittare dello sconto del 75% su tutte le munizioni, comprese quelle per le armi Mk II. Sconti anche su tutti i tipi di veicoli, compresi quelli speciali con propulsione a razzo e quelli che il razzo non ce l'hanno manco per sogno, come l'Atomic Blimp. Sono in sconto anche tutte le basi operative, gli hangar, i night club e le relative ristrutturazioni e altro. Approfittate dello sconto del 40% sui seguenti articoli fino al 10 luglio:

Boxville blindato

Nagasaki Blazer Aqua

JoBuilt Phantom Wedge

Ramp Buggy

Coil Rocket Voltic

Imponte Ruiner 2000

Karin Technical Aqua

MTL Wastelander

Mammoth Tula

Atomic Blimp

Vapid Festival Bus

Declasse Scramjet

Benefactor Schlagen GT

Mammoth Patriot

Motrici del COM, ristrutturazioni e aggiunte

Mammoth Avenger, ristrutturazioni e aggiunte

Benefactor Terrorbyte

Yacht

Basi operative

Hangar

Uffici

Magazzini per carichi speciali

Bunker

Clubhouse dell'MC

Stabilimenti di Centauri

Night club e ristrutturazioni

Garage del night club

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che nel corso dell'estate aprirà i battenti il Casinò e Resort Diamond a Vinewood