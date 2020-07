GTA Online festeggia il Giorno dell'Indipendenza con bonus e attività extra

Come parte dei festeggiamenti per il Giorno dell'Indipendenza Americana (4 luglio) Rockstar Games offre una serie di attività extra e bonus per GTA Online, tra cui ricompense speciali in Lotte tra Business.

Disponibili come bonus la maglietta Statua della Spensieratezza o il cappello da birra Supa Wet. In più, 50% di sconto su articoli come il Cannone Pirotecnico, il Monster Truck Liberator e abbigliamento a tema.

Ricompense doppie nella serie base missilistica

GTA$ e RP doppi nelle serie della base missilistica competendo in modalità a squadra mozzafiato, come Quattro colpi e via, Juggernaut e Slasher, dal cuore di Mount Chiliad.

Western Sovereign

Questa settimana la Western Sovereign è in palio come primo premio al Casinò e Resort Diamond.

70% di sconto su bunker e hangar

Collegando l'account Twitch al profilo Rockstar Social Club otterrete un bonus di 200.000 GTA$ giocando tra il 2 e l'8 luglio. Sarà possibile ottenere fino a 1.000.000 di GTA$ omaggio fino al 29 luglio. I membri di PlayStation Plus che giocheranno entro il 5 agosto riceveranno 1.000.000 di GTA$, con la possibilità di ottenere 1.000.000 di GTA$ ogni mese in GTA Online fino al lancio su PlayStation 5.