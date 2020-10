GTA Online festeggia Halloween con magliette gratis e molto altro

Con l'arrivo di Halloween, questa settimana accadranno cose strane in GTA Online. Insieme ai veicoli a tema, alle maschere e a tanto altro, circolano voci di escursionisti alle prese con scorpacciate di peyote e viaggi spirituali di trasformazione nelle Tataviam Mountains. Scopriamo assieme tutte le novità per la festa più spaventosa dell'anno!

Ricompense doppie in Sopravvivenze con alieni e bonus in Lotte tra business

Impugna un’arma laser futuristica con i tuoi arti deformi e umanoidi e distruggi i terrestri fino all’ultimo respiro: le Sopravvivenze con alieni fruttano ricompense doppie a tutti i giocatori, questa settimana. Girano voci che un UFO sia stato portato a Fort Zancudo per dei test. Le informazioni a riguardo sono state quasi tutte censurate, ma il succo è questo: cimentati in questa nuova Lotta tra business, uccidi gli agenti della Merryweather e porta tutti gli oggetti extraterrestri che puoi nella roulotte di Omega. Questa e le altre Lotte tra business fruttano ricompense doppie questa settimana. In più, questa settimana vincendo un evento Lotta tra business riceverai gratis la maglietta Cultstoppers.

Ricompense doppie nelle modalità Competizione più sanguinose

In onore allo spirito di Halloween, i giocatori possono accaparrarsi ricompense doppie nelle modalità Competizione più sanguinarie, tra cui la serie di sfide del bunker di Halloween, Slasher, Slasher: il ritorno, Beati vs dannati, Condannati, Vieni fuori a giocare e Bestia vs. Maniaco.

Magliette spaventose gratis e altro

Gioca a GTA Online questa settimana per ricevere gratis le magliette Butchery and other Hobbies e Knife After Dark e la Maschera tecnologica a pois arancioni. Potete ammirare questi oggetti gratuiti nell'immagine in calce.

Il primo premio della settimana: Albany Fränken Stange

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, abbigliamento, premi misteriosi e molto altro. Il primo premio della settimana è l’Albany Fränken Stange con livrea Morte fiammeggiante.

Sconti

Risparmia su quello che conta questa settimana, grazie agli sconti stagionali sui veicoli cupi come il Carro funebre Romero, la LCC Sanctus e Albany Lurcher. In più, -40% sulle basi operative e -50% sulle modifiche Incubo di alcuni veicoli di Arena War. Per la lista completa, leggi qui sotto.

Basi operative – 40% di sconto su:

Paleto Bay

Mount Gordo

Sandy Shores

Zancudo River

Grand Senora Desert

Lago Zancudo

Route 68

RON Alternates Wind Farm

Land Act Reservoir

Modifiche e aggiunte per basi operative: -25%

Style

Graphics

Orbital Cannon

Security Room

Lounge

Sleeping Quarters

Veicoli:

Albany Lurcher – 30%

Chariot Romero Hearse – 30%

LCC Sanctus – 30%

Modifiche Incubo per veicoli dell’Arena – 50% di sconto:

MTL Nightmare Cerberus

Declasse Nightmare Brutus

HVY Nightmare Scarab

Vapid Nightmare Imperator

Annis Nightmare ZR380

GTA Online è disponibile per tutti i possessori di Grand Theft Auto 5 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.