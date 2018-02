GTA Online festeggia San Valentino con la nuova Vapid Hustler, sconti e GTA$ e RP doppi

Anche GTA Online festeggia la ricorrenza dicon una serie di novità: a partire da oggi è disponibile la nuova, insieme a GTA$ e punti RP doppi da guadagnare nel corso delle varie missioni.

Siamo arrivati a quel periodo dell'anno in cui Los Santos trabocca di crimini passionali... Che tu sia single, fidanzato o felicemente poligamo, festeggia con noi l'arrivo della Vapid Hustler nel listino di Legendary Motorsport, oltre ai tantissimi sconti sulle proposte più apprezzate delle passate feste degli innamorati e una pletora di occasioni per riempirti le tasche.

La Vapid Hustler è l'esempio perfetto di cosa succede quando lo stile retrò si avvicina a una muscle car moderna e le chiede "Andiamo nel mio garage o nel tuo?". Davanti a quel predellino basso sopra le ruote anteriori, alla griglia che si staglia sul radiatore e all'elegante portasigarette non puoi fare a meno di sentirti come nei ruggenti anni 20. Poi ti accorgi del telaio rinforzato con acciaio al carbonio, del motore turbo e della bull-bar e all'improvviso non sai più dove ti trovi.

Fino al 19 febbraio sarà possibile dedicarsi a tutta una serie di attività con GTA$ e RP doppi:

Finché morte non vi separi : fino a quattro coppie segnate da un amore contrastato si sfidano nell'appuntamento multiplo più pericoloso di GTA Online. Ogni coppia può contare su una sola vita, quindi proteggi il tuo partner a ogni costo: la tua vita dipende dalla sua!

: fino a quattro coppie segnate da un amore contrastato si sfidano nell'appuntamento multiplo più pericoloso di GTA Online. Ogni coppia può contare su una sola vita, quindi proteggi il tuo partner a ogni costo: la tua vita dipende dalla sua! Slasher : il Maniaco, armato di fucile a pompa, insegue fino a sette Prede dotate solo di una torcia elettrica. Dopo 3 minuti, le Prede ricevono il fucile a pompa e possono restituire il favore al Maniaco.

: il Maniaco, armato di fucile a pompa, insegue fino a sette Prede dotate solo di una torcia elettrica. Dopo 3 minuti, le Prede ricevono il fucile a pompa e possono restituire il favore al Maniaco. Resurrezione : vuoi dimostrare di avere spirito di squadra? Non esiste modo migliore che rianimare i tuoi compagni... facendo fuori gli avversari. Ricorda però che la cosa funziona anche al contrario: finché non li avrai eliminati tutti, i nemici continueranno a tornare dalla tomba.

: vuoi dimostrare di avere spirito di squadra? Non esiste modo migliore che rianimare i tuoi compagni... facendo fuori gli avversari. Ricorda però che la cosa funziona anche al contrario: finché non li avrai eliminati tutti, i nemici continueranno a tornare dalla tomba. Scia mortale : preparati a correre e a surclassare gli avversari a bordo di una velocissima Nagasaki Shotaro. Sfreccia lungo l'arena lasciandoti dietro una letale scia di luce che porrà una fine immediata e rovente agli avversari così sfortunati da toccarla.

: preparati a correre e a surclassare gli avversari a bordo di una velocissima Nagasaki Shotaro. Sfreccia lungo l'arena lasciandoti dietro una letale scia di luce che porrà una fine immediata e rovente agli avversari così sfortunati da toccarla. Beati vs dannati: benvenuto nello scontro definitivo tra angeli e demoni per la salvezza, o la dannazione, della tua anima. Durante ogni partita il giorno e la notte si susseguono a intervalli netti di 60 secondi, fornendo vantaggi (come rigenerazione della barra dell'armatura e della salute e armi migliorate) alle due fazioni: la luce del giorno aiuta gli Angeli, l'oscurità i Demoni.

Sconti su veicoli, abbigliamento, armi e proprietà

Se l'anno scorso ti sei lasciato sfuggire l'occasione, approfitta ora del 25% di sconto sulla mitragliatrice Gusenberg e aggiungi questa bellezza vintage al tuo arsenale. In più, fino al 19 febbraio troverai anche ottime offerte per i nidi d'amore a Vinewood Hills, sconti sulle vetture classiche e tanto altro:

Sconti su veicoli

Albany Roosevelt (sportiva classica) – 25% di sconto

Albany Roosevelt Valor (sportiva classica) – 25% di sconto

HVY Barrage (militare) – 35% di sconto (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Nagasaki Shotaro (moto) – 25% di sconto (disponibile per l'acquisto dopo aver completato una partita a Scia mortale)

RCV (emergenza) – 35% di sconto (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Ocelot Stromberg (sportiva classica/armata) – 25% di sconto (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Nagasaki Buzzard (elicottero d'assalto) – 25% di sconto

Sconti da Dynasty8

Sconti su abbigliamento e accessori

Tutto il vestiario di San Valentino – 25% di sconto

Tatuaggi de Il colpo dell'apocalisse – 25% di sconto

Vestiario di Contrabbandieri – 25% di sconto

A volte la tua dolce metà non tiene conto dei tuoi desideri e dei tuoi bisogni... ma l'assistente personale è sempre pronto a servirti. Per San Valentino sarà anche molto economico, grazie al 25% di sconto sui servizi dell'assistente personale. Inoltre, per aiutarti a catturare l'attenzione di chi ti fa battere il cuore, Benny ti offre un incentivo a farti bello: 25% di sconto su una modifica in veicolo custom da Benny's Original Motor Works.

Gare Premium e Prove a Tempo

Le gare premium danno la possibilità di mettere alla prova la propria abilità e di guadagnare ricchi premi. Alza la posta e partecipa a una gara creata da Rockstar in cui i primi tre classificati ottengono GTA$, mentre tutti i partecipanti ricevono RP tripli indipendentemente dal piazzamento. Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" del telefono o dal cerchio giallo a Legion Square.

Prova a tempo "LSIA"

LSIA è una folle corsa per le strade della città che parte dal Los Santos International Airport e arriva fino ai piedi di Mount Chiliad. Per partecipare a questa gara a tempo, imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra dal cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP.