GTA Online festeggia la settimana di Halloween con ricompense triple e molto altro

La settimana di Halloween ha portato a Los Santos un’atmosfera macabra e surreale che continua a tormentare gli abitanti. Auto fantasma, squartatori psicotici, luci e oggetti volanti non identificati sono diventati una terrificante realtà.

I bunker sotterranei sono i luoghi più sicuri per superare indenni il caos di Halloween, pertanto Rockstar Games sta offrendo a tutti i giocatori di GTA Online ricompense triple nella serie di sfide del bunker di Halloween, che include un macabro trio di mappe di Slasher ambientate nel cuore del bunker, della base missilistica e del Casinò e Resort Diamond. In più, ci sono anche GTA$ e RP doppi in tutte le più sanguinose attività a tema Halloween, tra cui Vieni fuori a giocare, Condannati, una selezione di mappe di Slasher e le Sopravvivenze con alieni.

Ai possessori delle sale giochi ricordiamo che hanno ancora poco tempo per aggiungere il cabinato di Camhedz alla loro collezione. L'opportunità scade il 3 novembre: una volta aggiunto, potranno tenerlo anche quando non sarà più disponibile.

Segnaliamo inoltre ricompense doppie nelle Lotte tra business (oltre a premi come la maschera Teschio luminoso arancione e la maglietta Bande Street Crimes rossa), l'Albany Lurcher personalizzato come veicolo premio della settimana presso il Casinò, l'Ocelot Pariah, la Pfister Comet S2 e l'Emperor Vectre come veicoli dell'area di prova e la Obey Tailgater S come veicolo trofeo dell'Autoraduno. Imperdibile, infine, lo sconto del 40% su sale giochi e relative migliorie e modifiche.