GTA Online: la fiammante Übermacht Cypher e un nuovo contratto disponibili

Grand Theft Auto Online si arricchisce con nuovi contenuti. Rockstar Games annuncia l'arrivo di una nuova, spettacolare automobile sportiva, la Übermacht Cypher, pronta per essere guidata a tutta velocità attraverso le strade di Los Santos, facile da guidare e sorprendentemente maneggevole.

Non si tratta però della sola nuova aggiunta in GTA Online: tra i contenuti inediti troviamo anche un nuovo contratto, L'oro della Union Depository: si tratta di uno degli edifici più protetti e inaccessibili di tutta la città, apparentemente impossibile da rapinare. Ma per coloro che riusciranno nell'impresa ci sono ricche ricompense ad attenderli, come GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Lo stesso rappoddio verrà inoltre messo a disposizione anche per tutti coloro che affronteranno le missioni DJ offerte da Tom Connors. Novità anche per la modalità Pilotini: tutti i partecipanti riceveranno nel corso della settimana GTA$ e RP triplicati. E per chi ama modificare i veicoli, per i prossimi sette giorni tutte le autofficine sono scontate del 20%.

La settimana si prospetta quindi molto ghiotta per i fan di GTA Online, che avranno modo di poter guadagnare denaro facile grazie ai tanti vantaggi messi a disposizione da Rockstar. Restando nel mondo di GTA, ricordiamo che GTA Trilogy Remastered potrebbe arrivare nel 2022, permettendoci di rivivere vecchie glorie quali il terzo capitolo, Vice City e San Andreas. Vi ricordate invece quanto dura GTA San Andreas?