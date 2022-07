GTA Online senza freni: alla scoperta del grande aggiornamento The Criminal Enterprises

Incuranti dei sempre più insistenti rumor sul reveal di GTA 6, i ragazzi di Rockstar Games si apprestano a stravolgere ancora una volta l'universo multiplayer di GTA 5 con The Criminal Enterprises, un'espansione che promette di offrire tante attività e sorprese agli appassionati di GTA Online

Il canovaccio narrativo steso dalla Grande R per raccontarci questo ennesimo cambiamento nel mondo virtuale di GTA Online parte dall'assunto che "l'economia di Southern San Andreas è in crisi, i prezzi della benzina sono alle stelle, i rivenditori sono in subbuglio e, come se non bastasse, un'ondata di caldo atroce sta immobilizzando lo Stato".

Le sciagure abbattutesi in successione nella regione di San Andreas rappresenteranno un'opportunità di guadagno solo per dirigenti corrotti, biker, manager di night club e trafficanti d'armi, con i magnati del petrolio dei Duggan impegnati a manipolare il sistema a proprio favore. Con The Criminal Enterprises assisteremo così all'arrivo di nuove missioni e di numerose aggiunte all'esperienza di gioco che passeranno, ad esempio, per l'introduzione di nuove Carriere Criminali e di attività sotto copertura come agenti dell'IAA dei Duggan.

L'espansione gratuita interverrà anche sul sistema di progressione delle Carriere Criminali, conferendo ricompense maggiori per il completamento di una vasta gamma di attività. Non mancheranno poi delle sfide a tema da affrontare per ottenere veicoli, collezionabili e armi nel corso di eventi che si protrarranno per tutta l'estate.

Sulla scorta delle indicazioni offerte dai giocatori, Rockstar si è premurata di ottimizzare ulteriormente l'esperienza di gioco modificando, ad esempio, l'efficacia dei missili a ricerca dell'Oppressor Mk2, il ripristino della salute durante gli scontri a fuoco o l'accesso veloce a oggetti consumabili ed equipaggiamenti come snack e giubbotti antiproiettile. Anche sul fronte dell'economia di gioco Rockstar è intervenuta per apportare degli importanti correttivi, dall'incremento permanente nei guadagni delle gare e delle modalità Competizione all'aumento degli stipendi per guardie, associati e membri dell'MC.

Maggiori dettagli sulle modifiche al gameplay e sulle nuove dinamiche di gioco previste dall'espansione verranno condivise dagli sviluppatori a ridosso del lancio di The Criminal Enterprises, previsto per il 26 luglio su PC, PS4, Xbox One e per la versione nextgen di GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S.