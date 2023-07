GTA Online tra furgoni blindati e ricompense doppie: tante novità a San Andreas

In seguito all'ingresso dell'espansione GTA Mercenaries in GTA Online, è tempo di dare il benvenuto a una interessante selezione di contenuti aggiuntivi per il titolo Rockstar Games.

La Freemode di GTA Online, in particolare, torna ad accogliere le rapine ai furgoni blindati. Veicoli blindati considerati impenetrabili, questi ultimi hanno in verità le proprie debolezze. Assaltando i blindati, i giocatori potranno mettere le mani su GTA$ doppi per l'intera settimana. Spazio anche alle competizioni in Pilotini, che ritorna questa settimana in GTA Online. Sopravvivendo alle sfide, si potranno ricevere ricompense triple per tutta la settimana.



Da parte sua, la modalità Running Back modalità colloca un solo pilota dietro il volante di una minuscola Panto, con l'obiettivo di arrivare alla zona finale prima che scada il tempo, facendo affidamento sull'offensiva condotta dai compagni di squadra. Nel frattempo, la difesa deve fermare la Panto e impedire che segni. GTA$ e RP doppi sono la ricompensa promessa per il superamento della sfida. Questa settimana torna anche la modalità Competizione da corsa, tra cui le gare per Issi Classic e tutte le sfide per veicoli speciali in GTA Online.

I giocatori che desiderano fare un giro di prova su nuovi veicoli possono invece dirigersi verso l'Autosalone Premium Deluxe Motorsport, dove troveranno ad attenderli i seguenti mezzi:

Dinka Akuma (moto)

Shitzu Hakuchou (moto)

Vapid Riata (fuoristrada)

Western Cliffhanger (moto)

Överflöd Imorgon (sportiva, 40% di sconto)

Nel frattempo, restano gli interrogati sulla futura presentazione di Grand Theft Auto VI da parte di Rockstar.