GTA Online: gare per veicoli speciali Deluxo, Stromberg e Thruster

Forse credi di aver padroneggiato ogni concept car e prototipo sperimentale presente negli showroom di Los Santos in GTA Online... La verità è che esiste solo un modo per diventare professionisti nella raffinata arte delle gare con auto levitanti, jetpack e sommergibili.

Batti i migliori piloti di Imponte Deluxo, Ocelot Stromberg e Mammoth Thruster nelle nuove, diaboliche gare per veicoli speciali e non avrai altro da dimostrare.

Gare per Imponte Deluxo



Volo radente: tutto il pubblico è in piedi, pronto per un finale a stelle e strisce... uno stormo di auto sportive levitanti a pochi centimetri dalle loro teste.

Raton Race: Raton Canyon è una di quelle zone aspre ma affascinanti che spingono ogni vero americano a sfoderare gli scarponi da scalata o le chiavi della propria macchina volante.

Planata: le strade panoramiche, il surf, le montagne svettanti, un bel volo sulla tua Deluxo... non c'è niente di meglio della costa di San Andreas.

Techno: non stiamo parlando di una notte allucinogena in una discoteca di Los Santos. Il decollo della tua auto è reale, così come i tunnel psichedelici e gli anelli di fuoco.

Gare per Ocelot Stromberg

Spuma marina: mentre ti immergi lentamente in un labirinto subacqueo disseminato di mine, ricorda che ogni secondo di puro terrore è un secondo perduto.

Kraken: ti avvertiamo. Se ti è capitato di non digerire una cena a base di calamari, passa oltre.

Sprofondo: i professionisti consigliano di tenere sempre un dito sul pulsante della modalità sommergibile, soprattutto quando il tracciato scompare da sotto le ruote e l'unica pista di atterraggio è l'oceano.

Gare per mammoth Thruster

Vinewood dall'alto: questa sì che è vita. Il bagliore delle luci al neon della città, il cartello di Vinewood che brilla sulle colline, il ruggito di un propulsore da 450 kg aggrappato alla tua schiena, la prospettiva di tremendi schianti a mezz'aria...

Giù dal Chiliad: te ne stai a sorvolare la cima di Mount Chiliad e un attimo dopo sei diretto a tutta velocità verso un dirupo, solo con un po' di carburante per razzi e la prospettiva di poterti vantare della caduta per il resto dei tuoi giorni.

Sfida FlyLo: il tasso di sopravvivenza nei tunnel stradali di Los Santos all'ora di punta non potrebbe che diminuire se tutti i pazzi più spericolati abbandonassero la propria auto per passare a un jetpack. Ovviamente non accadrà mai.

Fino al 7 maggio potrai guadagnare GTA$ e RP doppi in tutte le 30 gare per veicoli speciali di Rockstar: le 10 nuove gare della settimana per Thruster, Deluxo e Stromberg, più le 20 gare per veicoli speciali per Blazer Aqua, Rocket Voltic e Ruiner 2000. Inoltre, accedi subito al computer Securoserv del tuo ufficio per guadagnare GTA$ e RP doppi in tutte le missioni per veicoli speciali, sempre fino al 7 maggio.

Warstock Cache & Carry vuole aiutarti a diventare un fenomeno dell'aria, dell'acqua e... degli zaini a propulsione con sconti del 25% su una selezione di veicoli speciali.

Mammoth Thruster: 25% di sconto

Imponte Deluxo: 25% di sconto

Ocelot Stromberg: 25% di sconto

Ruiner 2000: 25% di sconto

Rocket Voltic: 25% di sconto

Blazer Aqua: 25% di sconto

Gara Premium Giro in Centro (solo Supercar)

Mettiti al volante e partecipa alla gara premium di questa settimana, Giro in centro, in cui i primi tre classificati ottengono GTA$ e tutti i partecipanti ricevono RP tripli indipendentemente dal piazzamento. Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" del telefono o dal cerchio giallo a Legion Square.

Prova a Tempo: Fort Zancudo

Non perderti la prova a tempo di questa settimana: Fort Zancudo. Imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP.