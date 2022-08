GTA Online: giocatore recupera account rubato e trova due miliardi di chips per il casinò

Purtroppo il furto di account di GTA Online è piuttosto comune, sono tanti i giocatori che subiscono il furto del proprio profilo e non tutti riescono a rientrarne in possesso. MoistWave è stato invece doppiamente fortunato, come riportato da PCGamesN. Il motivo? Ve lo spieghiamo subito.

L'account di MoistWave, come detto, è stato sottratto illecitamente e hackerato, non tutto il male viene per nuocere però perché il giocatore è effettivamente riuscito a rientrare in possesso del suo profilo di GTA Online scoprendo oltretutto di essere diventato miliardario... in-game.

Una volta effettuato nuovamente il login nel profilo, MoistWave si è accorto di avere nel suo account ben due miliardi di chips del casinò Diamond and Resort, a quanto pare Rockstar Games non ha preso provvedimenti di alcun tipo ed ha permesso al titolare dell'account di tenersi tutte le chips.

Niente male considerando che una chip costa normalmente un dollaro, in altre parole il fortunato giocatore ha ottenuto valuta in-game per oltre 18.000 euro, un bel colpo di fortuna dal momento che le chip possono essere usate non solo per giocare al casinò ma anche per acquistare vestiti e altri contenuti estetici. MoistWave si è detto molto contento sia di aver recuperato l'account e sia di avere ovviamente una grande quantità di chip di GTA Online a sua completa disposizione.