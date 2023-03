GTA Online, i giocatori contro Rockstar: 'Si sta impigrendo!'

Pochissimo tempo dopo il lancio ufficiale del nuovo aggiornamento Los Santos Drug Wars - Ultima dose, la community di GTA Online è tornata a farsi sentire nuovamente sui social, esprimendo critiche molto forti nei confronti degli sviluppatori per via dei contenuti del pacchetto.

Come evidenziato nel post Twitter dell'utente that1detectiv3, una delle missioni dell'aggiornamento mostra diverse similitudini con un'attività presente nella storia di GTA V. Alcuni giocatori non hanno preso benissimo la cosa, accusando Rockstar di essersi impigrita e aver riutilizzato asset, luoghi e animazioni per sopperire alla mancanza di novità; secondo altri utenti, sicuramente più clementi, si tratterebbe invece di un semplice easter egg. Voi come la pensate? Potete trovare il video comparativo nella sezione in calce alla news.

Quanto al chiacchieratissimo GTA 6, gli ultimi leak ci fanno presumere che il titolo possa includere una delle mappe open world più grandi mai viste finora, con diverse location tutte diverse tra loro.

Il titolo, ci rivela il famoso insider Tez2, potrebbe essere annunciato in estate con una caccia al tesoro all'interno di GTA Online. Tuttavia Rockstar Games continua a mantenere assoluto riserbo in merito alla produzione, motivo per cui vi invitiamo ad attendere i prossimi mesi per poter verificare con certezza la veridicità di tali informazioni.