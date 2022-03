GTA Online è gratis free to play per PS5 e Xbox Series X o si paga?

GTA Online è gratis o free to play? Con l'arrivo di Grand Theft Auto V su PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono in molti a chiedersi come accedere alla componente multiplayer di GTA 5, domandandosi se GTA Online sia gratis oppure no. Facciamo chiarezza e cerchiamo di capire meglio se GTA Online è free to play.

La risposta purtroppo è negativa, GTA Online non è gratis, il client del gioco costa 9.99 euro su PlayStation, Xbox e PC, ed è incluso in GTA V, GTA V Premium Edition o nel pacchetto Grand Theft Auto V Story Mode per PS5 e Xbox Series X/S, quest'ultimo in vendita a 39,99 euro.

Se non volete acquistare il gioco completo potete comprare il solo GTA Online mentre se siete abbonati a PlayStation Plus c'è una bella notizia: in questo caso GTA Online è gratis su PS5 per tre mesi, fino al 15 giugno potrete riscattare gratis il multiplayer di Grand Theft Auto 5 e giocare liberamente sfruttando anche il bonus di un milione di GTA$ al mese già incassato nei mesi scorsi dagli abbonati.

Se avete appena iniziato a giocare ecco come trasferire i salvataggi di GTA Online da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X/S