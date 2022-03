GTA Online download gratis da oggi su PS5, PlayStation Plus richiesto per giocare

Rockstar Games apre oggi i preordini di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S ma c'è di più perché sempre a partire da oggi i giocatori su PS5 possono effettuare il preload di GTA Online, versione standalone del gioco gratis per tutti su PlayStation 5.

Al momento il rollout è iniziato in Nord America e parte dell'Europa ma il gioco non è ancora disponibile su PlayStation Store via browser in Italia mentre dallo store su console dovreste riuscire a trovarlo senza problemi cercando l'esatta dicitura "Grand Theft Auto Online (PlayStation 5)", in questo modo potrete iniziare il preload e scaricare i file necessari all'avvio del gioco.

GTA Online non potrà in ogni caso essere avviato prima del 15 marzo, data di uscita ufficiale del gioco. Il download come detto è gratis ma per giocare è necessario essere abbonati al servizio PlayStation Plus, se non siete abbonati non sarà dunque possibile giocare a GTA Online su PlayStation 5.

Se siete abbonati a PlayStation Plus in questi mesi avrete ricevuto anche un milione di GTA$ al mese come bonus, un bel regalo per iniziare al meglio l'avventura criminale in GTA Online ora che la componente multiplayer di Grand Theft Auto V debutterà anche su PlayStation 5.