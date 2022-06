GTA Online gratis su PS5: ultimi giorni per ottenerlo, affrettatevi!

La maggior parte di voi probabilmente ne ha già approfittato, ma vogliamo assicurarci che nessuno se lo faccia scappare. GTA Online sarà gratis su PS5 ancora per pochissimi giorni, dunque ai ritardatari consigliamo di riscattarlo prima che sia troppo tardi!

Per festeggiare il lancio delle edizioni next-gen di Grand Theft Auto 5 e GTA Online avvenuto lo scorso mese di marzo, Rockstar Games ha deciso di fare un lauto regalo a tutti i possessori di PlayStation 5, ossia una copia stand-alone gratuita di GTA Online. L'iniziativa promozionale, della durata di tre mesi, sta tuttavia per terminare, dal momento che avete tempo fino al 14 giugno per accedere al PlayStation Store dalla vostra PS5 e aggiungerlo permanentemente alla vostra raccolta. Approfittatene subito se non lo avete ancora fatto, tenendo tuttavia presente che l'offerta non può essere riscattata dal web e non è valida su PlayStation 4. Per giocare è inoltre richiesto un abbonamento a PlayStation Plus.

La versione PS5 di GTA Online include nuove modalità grafiche, tra cui una risoluzione fino a 4K, un frame rate fino a 60 frame al secondo, miglioramenti alle texture, opzioni HDR e ray tracing, oltre a tempi di caricamento più rapidi, audio 3D, funzionalità specifiche per la piattaforma. È anche inclusa la nuova Selezione Carriera, che permette di scegliere tra differenti carriere criminali - Biker, Dirigente, Manager di night club o Trafficante d'armi - e ottenere un bel gruzzoletto di 4.000.000 di GTA$ per acquistare tutto ciò che serve, tra cui una proprietà commerciale, un veicolo e un’arma.