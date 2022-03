GTA Online gratis su PS5 con PS Plus: come avviare il preload e aggirare gli errori

Come ormai ben saprete, da oggi è possibile preordinare ed effettuare il preload della versione next-gen di Grand Theft Auto V o dell'edizione standalone di GTA Online. Se siete abbonati al servizio PlayStation Plus e dovete riscattare gratuitamente la modalità online del gioco Rockstar, vi spieghiamo come avviare il download aggirando gli errori.

Avrete infatti notato che la versione web del PlayStation Store non include ancora Grand Theft Auto V o GTA Online per PS5 e non è quindi possibile effettuare il riscatto in questo modo. Se invece si prova a cliccare sul banner di GTA Online dalla home dello store su PlayStation 5, il sistema mostra il messaggio d'errore "Impossibile trovare ciò che stai cercando - WS-118721-0" e non porta il giocatore alla pagina del prodotto. Sappiate però che esiste un pratico trucco per 'ingannare' il negozio digitale di Sony e fare in modo da raggiungere la pagina di GTA Online senza incappare nel fastidioso errore.

Innanzitutto accedete all'app del PlayStation Store dalla vostra PlayStation 5, poi premete il tasto Triangolo e selezionate la lente d'ingrandimento per effettuare una ricerca. Scrivete quindi GTA 5 e premete il tasto R2 per avviare la ricerca sullo store, così da trovare la versione del titolo Rockstar Games per la console di vecchia generazione. Selezionate Grand Theft Auto V Premium Edition e accedete alla sua pagina del negozio: da qui cliccate sull'icona a destra con i tre puntini e, dal menu a tendina, selezionate la voce "Grand Theft Auto Online (PlayStation 5)". In questo modo vi ritroverete nella pagina del gioco nella sua versione corretta e potrete effettuare il preload cliccando sul tasto "Gratis", a patto che disponiate di un abbonamento attivo al PlayStation Plus. Sfruttando lo stesso metodo è possibile anche preordinare la versione completa per PS5 di GTA V al prezzo di soli 9,99 euro selezionando l'apposita voce nel menu a tendina.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 15 marzo 2022 e sulle nostre pagine trovate la guida su come trasferire i salvataggi di GTA 5 e GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S.