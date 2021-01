GTA Online next gen: trasferimento personaggi da PS4 a PS5 ed engine di RDR2?

Attualmente, GTA 5 è disponibile su PS5 e Xbox Series X tramite retrocompatibilità, ma entro la fine del 2021 Rockstar Games porterà sugli hardware una versione next gen del titolo.

In occasione dell'annuncio, la talentuosa software house ha confermato che la riedizione del titolo accoglierà alcune novità, sia sul fronte tecnico sia su quello contenutistico. In attesa di apprendere maggiori dettagli, in rete hanno trovato spazio alcune interessanti indiscrezioni legate al ritorno dell'epopea di Trevor, Franklin e Michael. Dalle pagine di GTA Forums trovano infatti diffusione alcuni risultati delle ricerche condotte dai dataminer attivi su GTA Online.

In particolare, ad aver attirato l'attenzione sono state due riferimenti molto specifici:

La dicitura "rage::fwuiMessageBase" ha suggerito la possibile scelta di Rockstar di utilizzare in GTA 5 next gen la versione dell'engine RAGE già sfruttata per Red Dead Redemption 2 ;

già sfruttata per ; La dicitura "CHasCharacterToTransferDecisionPage" sembra invece suggerire a possibilità di trasferire il proprio personaggio di GTA Online da PlayStation 4 a PlayStation 5, esattamente come già concesso da Rockstar in occasione del trasferimento del gioco da PS3 a PS4;

Al momento, si tratta ovviamente di informazioni non ufficiali e non confermate: per saperne di più sarà necessario attendere eventuali dichiarazioni da parte di Rockstar Games. Nel frattempo, ricordiamo che GTA 5 next gen arriverà nella seconda metà del 2021