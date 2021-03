GTA Online e i GTA$ gratis con il PS Plus: cambia il metodo per riscattare le ricompense

Aspettando nuove informazioni sulla versione PlayStation 5 di Grand Theft Auto Online, Rockstar e Sony hanno comunicato che gli ultimi regali per gli utenti abbonati al PlayStation Plus verranno distribuiti in maniera diversa dal solito.

Se fino al mese di marzo 2021 il milione di dollari in game potrà essere riscattato effettuando l'accesso ai server del gioco sulla console Sony e attendendo tre giorni per ricevere la somma direttamente nella Maze Bank, dal prossimo mese la procedura verrà semplificata. Dal mese di aprile, infatti, i giocatori potranno riscattare il pacchetto contenente la valuta virtuale direttamente sul PlayStation Store (probabilmente apparirà nella sezione dedicata ai contenuti esclusivi per gli abbonati) e il denaro verrà immediatamente aggiunto all'account senza alcun periodo d'attesa.

Questa comunicazione ufficiale da parte della software house è indice del fatto che la collaborazione con PlayStation non terminerà questo mese come prestabilito ma continuerà ancora, probabilmente fino alla pubblicazione della versione next-gen del gioco, che vi ricordiamo approderà in versione stand alone sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X|S.

A proposito dell'abbonamento Sony, sapevate che da oggi sono disponibili i giochi gratis di marzo 2021 per gli abbonati al PlayStation Plus? Per i prossimi giorni sarà inoltre possibile riscattare una copia gratuita del reboot di Ratchet & Clank per PS4.