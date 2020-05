GTA Online: GTA$ e RP doppi e 500.000 dollari in regalo!

Rockstar Games ha annunciato le attività della settimana di GTA Online, prendono il via i festeggiamenti per la Weeny Issi, inoltre ricompense doppie, bonus e 500.000 GTA$ in regalo per tutti.

A volte il vino migliore sta nelle botti più piccole. Lo stesso vale per la Weeny, di cui questa settimana celebriamo la piccola Weeny Issi in tutte le sue forme. Le gare per Issi Classic elargiranno infatti ricompense triple in questo periodo. Inoltre, chi giocherà a GTA Online durante questa settimana potrà sfoggiare la sua fedeltà al marchio grazie alla Maglietta Weeny, che sarà aggiunta gratis al suo guardaroba. Chi non ha una di queste classiche compatte nel proprio garage potrà acquistarla con il 50% di sconto o, con un po' di fortuna, vincerla alla ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond.

GTA$ e RP doppi

Le missioni Omicidio di Madrazo e le missioni lowrider di Lamar offrono ricompense doppie questa settimana.

500.000 GTA$ gratis

Gioca a GTA online entro il 31 maggio per ottenere un bonus una tantum di 500.000 GTA$, addebitati sul tuo conto entro 7 giorni.

Sconti e Offerte

Sconto del 50% sul prezzo di Issi, Issi Classic e Issi Sport, ma ci sono anche offerte su tanti altri veicoli disponibili nel negozio online.